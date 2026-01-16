Ελλάδα

Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία ψάχνουν την 16χρονη – Πώς απέκτησε ταξιδιωτικά έγγραφα

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς η ανήλικη είτε χρησιμοποίησε πτήση αεροπορικής εταιρείας ξένης χώρας είτε λεωφορείο που αναχωρεί από την Αθήνα με προορισμό το Μόναχο
Η 16χρονη Λόρα
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία εκτιμούν οι αναλυτές της αστυνομίας ότι βρίσκεται πλέον η Λόρα.Τα νέα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί δείχνουν ότι το τελευταίο διάστημα η 16χρονη μαθήτρια έψαχνε εναγωνίως πλαστά έγγραφα προκειμένου να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Γι’ αυτό το λόγο η μαθήτρια συγκέντρωνε χρήματα τους τελευταίους μήνες, ενώ στην Αθήνα έμεινε λίγες ημέρες μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία να φύγει στο εξωτερικό.

Μάλιστα είτε χρησιμοποίησε πτήση αεροπορικής εταιρείας ξένης χώρας είτε λεωφορείο που αναχωρεί από την Αθήνα με προορισμό το Μόναχο. 

Όλα δείχνουν πως χρησιμοποιώντας έγγραφα που κατάφερε να αποκτήσει πιθανότητα από το διαδίκτυο μετά από αναζήτηση που έκανε το τελευταίο διάστημα στο ίντερνετ, κατάφερε με αυτά να φύγει εκτός ελληνικών συνόρων με πιθανότερο προορισμό τη Γερμανία. 

Γι’ αυτό εκτιμούν οι αναλυτές δεν υπήρξε κανένα άλλο βίντεο καμία άλλη κάμερα που να καταγράφει τη Λόρα από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όλες οι μαρτυρίες είχαν συγκεντρωθεί και αναλύθηκαν μία προς μία, όμως αποδείχθηκε ότι σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις το πρόσωπο δεν ήταν η 17χρονη μαθήτρια.

Με τα νέα δεδομένα λοιπόν η Ελληνική Αστυνομία φέρεται να έχει έρθει σε επαφή με τις γερμανικές αρχές προκειμένου να εντοπίσει κινήσεις της μαθήτριας αλλά και τον τελικό προορισμό της.

