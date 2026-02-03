Εξαφανίστηκαν δύο 15χρονοι από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Μία διπλή εξαφάνιση στο Ωραιόκαστρο σήμανε νέο συναγερμό στις αρχές. Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», πρόκειται για τον Abbas (ον) Gulistani (επ) και τον Omid (ον) Nabizada, 15 ετών και οι δύο.

Στην ανακοίνωση για τη διπλή εξαφάνιση των 15χρονων, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι στις 4 το απόγευμα της 2ας Φεβρουαρίου, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο χάθηκαν τα ίχνη του Abbas (ον) Gulistani (επ) και του Omid (ον) Nabizada, αφγανικής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων των παιδιών.

Ο Abbas (ον) Gulistani (επ) έχει ύψος 1.76 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Ο Omid (ον) Nabizada (επ) έχει ύψος 1.72 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.