Εξαφανίστηκαν δύο 15χρονοι από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Ο ένας την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκουρόχρωμες φόρμες και μαύρο μπουφάν, ενώ ο δεύτερος φορούσε γκρι φόρμα, κίτρινο φούτερ και μαύρο μπουφάν
Ασθενοφόρο του Χαμόγελου του Παιδιού
Συναγερμός σήμανε μετά την εξαφάνιση δύο 15χρονων με καταγωγή από την Αίγυπτο, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», στις 10/1/2026, στις 20.00 η ώρα, σημειώθηκε η εξαφάνιση του Radwan (ον) Naser (επ) και ο Οmar (ον) Νaser 15 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ο Radwan (ον) Naser (επ) έχει ύψος 1.70 μ., είναι αδύνατος , έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκουρόχρωμες φόρμες και μαύρο μπουφάν.

Ο Omar (ον) Naser (επ) έχει ύψος 1.60 μ., έχει κανονικό βάρος , έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι φόρμα και κίτρινο φούτερ και μαύρο μπουφάν

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

