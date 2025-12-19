Ελλάδα

Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε αμάνικο μπουφάν, μαύρη φόρμα και αθλητικά παπούτσια
Χαμόγελο του Παιδιού

Ένας 13χρονος εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του 13χρονου Τζέντο Ραμί από το Ωραιόκαστρο και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Τζέντο (επ.) Ραμί (ον.) έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε αμάνικο μπουφάν, μαύρη φόρμα και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
138
102
88
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βροχερή παραμονή και Χριστούγεννα με μπόρες - Οι περιοχές που θα βραχούν σίγουρα και τριήμερη πρόγνωση
Μάλιστα τα προγνωστικά δείχνουν ακόμη και χιόνια για την Πρωτοχρονιά, με τον Γιάννη Καλλιάνο να τονίζει ωστόσο, ότι έχουμε μπροστά μας πολλές μέρες και τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές στην Αττική και καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια αφού θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς
καιρός
Newsit logo
Newsit logo