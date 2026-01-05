Ελλάδα

Εξαφανίστηκε ένας 14χρονος από χώρο ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη

Ο Αμπντελραχμαν Αμπντάλα έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια - Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μπεζ μπουφάν και μαύρα παπούτσια
Εξαφάνιση

Συναγερμός σήμανε στην Αλεξανδρούπολη, μετά την εξαφάνιση ενός 14χρονου από χώρο ασυνόδευτων ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στις 02/01/2025, απογευματινές ώρες, σημειώθηκε η εξαφάνιση του Αμπντελραχμάν (ον.) Αμπντάλα (επ.), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, από χώρο ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 05/01/2026, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμπντελραχμαν (ον.) Αμπντάλα (επ.), έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μπεζ μπουφάν και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app
οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

