Εξάρχεια: Επίθεση με πέτρες κατά διμοιρίας ΜΑΤ – 114 προσαγωγές

Αναστάτωση προκλήθηκε για ακόμη μία φορά στα Εξάρχεια, όταν ομάδα αγνώστων πέταξε πέτρες σε διμοιρία ΜΑΤ με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή τους.

Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής (29.03.2026) στην οδό Κωλέττη στα Εξάρχεια. Τότε, ομάδα 20-30 ατόμων ξεκίνησε να πετά πέτρες προς τη διμοιρία και τράπηκαν σε φυγή.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες βρήκαν καταφύγιο σε μπαρ της περιοχής και κατέβασαν τα ρολά ώστε τα ΜΑΤ να μην εισβάλουν και τους συλλάβουν.

Με εντολή εισαγγελέα, η αστυνομία άνοιξε τα ρολά και προχώρησε σε 114 προσαγωγές.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως η αστυνομία ήταν εκείνη που κλείδωσε τις πόρτες του μπαρ ώστε να περιορίσει τους υπόπτους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και οι πελάτες.

Η προανάκριση για την επίθεση είναι σε εξέλιξη ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει μετατραπεί καμία προσαγωγή σε σύλληψη.