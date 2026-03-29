Ελλάδα

Εξάρχεια: Επίθεση με πέτρες κατά διμοιρίας ΜΑΤ – 114 προσαγωγές

Οι δράστες φέρεται πως βρήκαν καταφύγιο σε μπαρ της περιοχής και κατέβασαν τα ρολά ώστε τα ΜΑΤ να μην εισβάλουν και τους συλλάβουν
ΜΑΤ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Αναστάτωση προκλήθηκε για ακόμη μία φορά στα Εξάρχεια, όταν ομάδα αγνώστων πέταξε πέτρες σε διμοιρία ΜΑΤ με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή τους.

Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής (29.03.2026) στην οδό Κωλέττη στα Εξάρχεια. Τότε, ομάδα 20-30 ατόμων ξεκίνησε να πετά πέτρες προς τη διμοιρία και τράπηκαν σε φυγή.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες βρήκαν καταφύγιο σε μπαρ της περιοχής και κατέβασαν τα ρολά ώστε τα ΜΑΤ να μην εισβάλουν και τους συλλάβουν.

Με εντολή εισαγγελέα, η αστυνομία άνοιξε τα ρολά και προχώρησε σε 114 προσαγωγές.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως η αστυνομία ήταν εκείνη που κλείδωσε τις πόρτες του μπαρ ώστε να περιορίσει τους υπόπτους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και οι πελάτες.

Η προανάκριση για την επίθεση είναι σε εξέλιξη ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει μετατραπεί καμία προσαγωγή σε σύλληψη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
100
57
47
45
Newsit logo
Newsit logo