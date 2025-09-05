Εξάρχεια: Συνελήφθη 32χρονος τη στιγμή που έκλεβε χαλκοσωλήνες από κτήριο της περιοχής

Χειροπέδες σε έναν 32χρονο αλλοδαπό πέρασαν αστυνομικοί τη στιγμή που έκλεβε χαλκοσωλήνες από κτήριο στην περιοχή των Εξαρχείων.

Η σύλληψη του αλλοδαπού έγινε τις πρωινές ώρες της 24-8-2025 στα Εξάρχεια και ο 32χρονος κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές χαλκοσωλήνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τελευταίο διάστημα είχαν γίνει καταγγελίες για κλοπές χαλκοσωλήνων στα Εξάρχεια. Ετσι αστυνομικοί έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση το κτήριο όπου το πρωί στις 24-8-2025 βρήκαν μέσα σε αυτό τον 32χρονο αλλοδαπό τη στιγμή που έκλεβε χαλκοσωλήνες.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χαλκοσωλήνες καθώς και μεταλλικά αντικείμενα τα οποία είχε αφαιρέσει από το κτήριο στα Εξάρχεια.

Ο 32χρονος, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.