Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από την ένοπλη επίθεση του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Εκτός κινδύνου συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο οι πέντε τραυματίες από την χθεσινή (28.04.2026) διπλή ένοπλη επίθεση του 89χρονου στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο.

Οι τραυματίες από την ένοπλη επίθεση είναι σε σταθερή και καλή κατάσταση. Άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου ενεργοποιήθηκε μηχανισμός ταχείας υποδοχής και διαχείρισης στα Επείγοντα. Το ιατρικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση πολλαπλών περιστατικών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ όλοι είναι εκτός κινδύνου και παρουσιάζουν ικανοποιητική κλινική εικόνα. Ο άνδρας που τραυματίστηκε στο περιστατικό στον ΕΦΚΑ νοσηλεύεται στην αγγειοχειρουργική κλινική, μαζί με τις τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν λίγο αργότερα στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως.

Από το πρωί της Τετάρτης (29.04.2026) οι θεράποντες ιατροί διενεργούν νέο κύκλο εξετάσεων για την αξιολόγηση της κατάστασής τους και την απόφαση σχετικά με τα εξιτήρια.

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από σκάγια, καθώς ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε προς το έδαφος και όχι απευθείας κατά ατόμων. Ωστόσο, τα σκάγια εξοστρακίστηκαν, προκαλώντας τραύματα κυρίως στα κάτω άκρα.

Ο άνδρας που τραυματίστηκε στον ΕΦΚΑ φέρει τραύμα χαμηλά στο δεξί πόδι, πάνω από τη φτέρνα. Οι τέσσερις γυναίκες έχουν αντίστοιχα τραύματα στα πόδια, σε ορισμένες περιπτώσεις σε περισσότερα από ένα σημεία.

Παρά το γεγονός ότι κάποια τραύματα είναι πιο εκτεταμένα, οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς δεν απαιτείται χειρουργική επέμβαση για κανέναν από τους τραυματίες. Όπως επισημαίνουν, τα επιφανειακά σκάγια αναμένεται είτε να αποβληθούν σταδιακά από τον οργανισμό είτε να αντιμετωπιστούν συντηρητικά.

Κατά την εισαγωγή τους, όλοι υποβλήθηκαν σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, καθώς και σε εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως ακτινογραφίες και αξονικές αγγειογραφίες, προκειμένου να αποκλειστούν σοβαρότερες βλάβες, όπως αγγειακοί τραυματισμοί ή κατάγματα.

Η πορεία της υγείας είναι υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Στόχος των γιατρών είναι η αποφυγή επιπλοκών και η ασφαλής επιστροφή των τραυματιών στα σπίτια τους το συντομότερο δυνατό.