Ελαιόλαδο σε αυτόματους πωλητές: Μία προτότυπη ιδέα σύντομα σε όλη την Ελλάδα

Από τον καφέ μέχρι τα σνακ, οι αυτόματοι πωλητές ανοίγονται πλέον και σε ένα νέο εμβληματικό προϊόν: το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το «χρυσάφι» της ελληνικής γής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσφέρεται «με το πάτημα ενός κουμπιού», χάρη σε ένα εγχείρημα που συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία, φέρνοντας τον ελαιώνα πιο κοντά στο πιάτο του καταναλωτή.

Πίσω από αυτή την πρωτοβουλία βρίσκεται η εταιρεία «Achaean Land», η οποία «καλλιεργούσε» την ιδέα του ελαιολάδου σε αυτόματους πωλητές για επτά ολόκληρα χρόνια, πριν την υλοποιήσει τελικά τον Ιανουάριο του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τέσσερις πρώτοι αυτόματοι πωλητές τοποθετήθηκαν σε Αθήνα, Έδεσσα, Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο. Διαθέτουν αποκλειστικά τη μάρκα «Oelia Terra», ένα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που διατίθεται σε μεταλλικές συσκευασίες των 250, 500 και 750 ml.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία είχε κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό, με το 90% της παραγωγής της να πηγαίνει σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται και οι συζητήσεις για είσοδο στις αγορές της Βουλγαρίας και των ΗΠΑ.

«Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει την παράδοση με την τεχνολογία, δίνοντας τη δυνατότητα σε ολοένα και περισσότερους καταναλωτές να αποκτούν εύκολα και γρήγορα ένα αυθεντικό ελληνικό προϊόν υψηλής ποιότητας, όπου κι αν βρίσκονται και σε ανταγωνιστική τιμή», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο συνιδρυτής Κώστας Καμπέρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα και πέρα από αυτές

Οι πρώτοι επτά μήνες λειτουργίας έφεραν αποτελέσματα που η εταιρεία χαρακτηρίζει «ικανοποιητικά». Έως το τέλος του 2027, αναμένεται να έχουν τοποθετηθεί 150 αυτόματοι πωλητές στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον τέσσερις μηχανές προβλέπεται να λειτουργούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια, ανατολικά και δυτικά.

Στην Αθήνα, προς το παρόν λειτουργεί ένας αυτόματος πωλητής, αλλά μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να τοποθετηθούν άλλοι δεκαπέντε, μεταξύ άλλων στην Πλάκα, στη Νέα Μάκρη και στο Κορωπί. Το 2026, η εταιρεία σκοπεύει να εγκαταστήσει ένα ή δύο μηχανήματα σε Πάτρα, Κρήτη, Αγρίνιο, Ιωάννινα και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Για τον Κώστα Καμπέρο, το εγχείρημα έχει και προσωπική διάσταση: ο ίδιος και ο συνεταίρος του μοιράζονται οικογενειακές ρίζες στην Αχαΐα και την Αργολίδα. «Η επιχείρησή μας δεν είναι απλώς μια ακόμη εμπορική δραστηριότητα, αλλά αντικατοπτρίζει το πάθος μας να διατηρήσουμε και να μοιραστούμε ένα κομμάτι της παράδοσής μας», τονίζει.

Η παραγωγή τροφοδοτείται από 10.000 ελαιόδεντρα στον νομό Αχαΐας, με την ετήσια ποσότητα να φτάνει τους 50-60 τόνους ελαιολάδου. Μια παραγωγή που, χάρη στην καινοτομία, μπορεί πλέον να φτάσει… κυριολεκτικά στα χέρια κάθε καταναλωτή στην Ελλάδα.