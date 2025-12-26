Ελένη Παπαδοπούλου: Το ανατριχιαστικό σενάριο για τη δολοφονία της – Την Τρίτη απολογείται ο γιος της

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη ((29/12/25) ζήτησε και πήρε ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που συνελήφθη το βράδυ των Χριστουγέννων για τη δολοφονία της μητέρας του, τον Ιανουάριο του 2022, στο Κολωνάκι.

Ο 60χρονος φέρεται να έδωσε στη μητέρα μια φονική δόση ηρεμιστικών χαπιών και στη συνέχεια, να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα για να καλύψει τα ίχνη της δολοφονίας της, στο σπίτι της στο Κολωνάκι.

Η 87χρονη χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, είχε βρεθεί απανθρακωμένη σε διαμέρισμα στην οδό Λυκαβηττού και αρχικά ο θάνατος της είχε θεωρηθεί ατύχημα, ωστόσο μια σειρά ευρημάτων από την έρευνα των Αρχών ανέτρεψαν τα δεδομένα.

Τα στοιχεία που αποκάλυψαν τη δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, μέσα στο διαμέρισμα και πάνω στα ρούχα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε εύφλεκτο υγρό. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις της 87χρονης έδειξαν ότι της είχε χορηγηθεί ηρεμιστική ουσία ενώ το διοξείδιο του άνθρακα που βρέθηκε στο σώμα της δεν συνάδει με κάποια που πέθανε από αναθυμιάσεις καπνού.

Σύμφωνα πηγές από την ΕΛΑΣ, από την έρευνα του τμήματος Ανθρωποκτονιών προέκυψε ότι γιος και μητέρα είχαν συχνά καβγάδες λόγω οικονομικών προστριβών, καθώς ο γιος την πίεζε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι λόγω χρεών που είχε.

Τι έλεγε ο γιος στους αστυνομικούς

Από την πρώτη στιγμή, ο γιος της υποστήριζε πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από τσιγάρο μιας και ήταν φανατική καπνίστρια αλλά φαίνεται πως δεν έπεισε τις αρχές. Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν τις έρευνες για τη δολοφονία, διαπίστωσαν πως η γυναίκα ήταν βαριά ναρκωμένη όταν το διαμέρισμά της τυλίχθηκε στις φλόγες.

Αυτό, σε συνδυασμό με όλα τα στοιχεία που προέκυψαν, οδήγησαν στην σύλληψη του 60χρονου γιου…

Όπως εκτιμούν οι αρχές, ο γιος του πρώην υπουργού αφού έδωσε τα ηρεμιστικά στην μητέρα του για να ρίξει τις αντιστάσεις της, της έκλεισε το στόμα και την μύτη και στη συνέχεια έριξε το εύφλεκτο υγρό γύρω της για να ξεσπάσει φωτιά και να καλύψει τα ίχνη του.

Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες ο 60χρονος γιος του ζευγαριού κατέθεσε στην αστυνομία υποστηρίζοντας ξανά πως η φωτιά ξέσπασε από τσιγάρο. Φέρεται πως έπεσε σε αντιφάσεις σχετικά με το πότε ήταν η τελευταία φορά που την είδε. Μαρτυρίες θέλουν να τον έχουν δει την ημέρα του φριχτού θανάτου της.

Χθες (25/12/25) ωστόσο η εισαγγελέας έβγαλε ένταλμα σύλληψης και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν σήμερα, τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του.

Οι αρχές κατέληξαν στον 60χρονο ως τον βασικό ύποπτο της δολοφονίας, μιας και η έκταση της φωτιάς, οι ώρες και τα τηλεφωνήματα που έγιναν δεν συνάδουν με την κατάθεσή του.

Τα κίνητρά του φαίνεται πως είναι οικονομικά καθώς φέρεται πως έχει χρέη ύψους 500.000 ευρώ.

Ο 60χρονος φέρεται πως είχε ήδη πουλήσει 2 ακίνητα της οικογένειας ενώ προσπαθούσε να βγάλει στο «σφυρί» και το σπίτι στο Κολωνάκι στο οποίο έμενε η μητέρα του. Η προστριβή μεταξύ τους ήρθε όταν το θύμα αρνήθηκε να το πουλήσει.

Την παραμονή των Χριστουγέννων οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο και στο σπίτι του στον Άγιο Στέφανο, προσπαθώντας να βρουν στοιχεία για να τον συνδέσουν με την υπόθεση δολοφονίας.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από έρευνες της ομάδας της Αγγελικής Νικολούλη, στο «Φως στο Τούνελ».