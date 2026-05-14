Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος και έτρεχε με 145 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Οδό

Το ραντάρ της Τροχαίας «έπιασε» μεθυσμένο οδηγό στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Ο 29χρονος άνδρας εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (13.05.2026) και συνελήφθη για υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης συνελήφθη, στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας (ρεύμα προς ανατολικά)

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 29χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του με ταχύτητα 145 χλμ/ώρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο είναι 60 χλμ/ώρα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς οι διαδοχικές μετρήσεις (αλκοτέστ) με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα φαίνεται να έδειξαν τιμές 0,73 και 0,66 mg/l.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο από την Τροχαία.