Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος επιτέθηκε σε διασώστες του ΕΚΑΒ που είχαν πάει να τον βοηθήσουν

Ο 69χρονος απείλησε ένα μέλος του πληρώματος και επιτέθηκε σε δεύτερο διασώστη, τον οποίο χτύπησε στο πρόσωπο
(Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi)
Μπροστά σε μια απίστευτη έκπληξη βρέθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη που έσπευσαν να προσφέρει βοήθεια σε έναν άνδρα.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δέχτηκε επίθεση το βράδυ της Τετάρτης (14.05.2026) στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης από έναν 69χρονο, ενώ τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 69χρονος, υπήκοος Γεωργίας, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, όταν οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο που ήταν προκειμένου να τον βοηθήσουν. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, φέρεται να απείλησε ένα μέλος του πληρώματος και επιτέθηκε σε δεύτερο διασώστη, τον οποίο χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή.

