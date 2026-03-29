Ελεονώρα Μελέτη για revenge porn: Ιστοσελίδα έχει πάρει φωτογραφίες από το Instagram και μας έχει ξεγυμνώσει

Η Ελεονώρα Μελέτη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega και αναφέρθηκε στις υποθέσεις revenge porn, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Η ευρωβουλευτής της ΝΔ αποκάλυψε πως υπάρχει ιστοσελίδα που επεξεργάζεται φωτογραφίες «επωνύμων» με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. «Μας ξεγυμνώνουν και προβάλουν τις εικόνες που έχουν φτιάξει στο διαδίκτυο, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα» είπε η παρουσιάστρια.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο στούντιο της εκπομπής, η Ελεονώρα Μελέτη είπε: «Αναφερόμαστε στο revenge porn, για το οποίο έχω κάνει αρκετές παρεμβάσεις στην Ευρωβουλή. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που αφορά κατά 99% τις γυναίκες, έχετε δει revenge porn με θύμα άντρα; Όχι», υπογράμμισε, επισημαίνοντας τα κενά του νομικού πλαισίου που δυσκολεύουν την άμεση αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι έχει έρθει αντιμέτωπη με περιστατικά ψηφιακής παραβίασης της ιδιωτικής ζωής της: «Μου έχει έρθει ιστοσελίδα με πολλά ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης, που έχει πάρει φωτογραφίες μας από το Instagram και μας έχει ξεγυμνώσει με AI.

Κυκλοφορούμε γυμνές αυτή τη στιγμή σε σάιτ που μπορεί να τα δει ο μπαμπάς μου, ο άντρας μου, το παιδί μου. Και δεν μπορώ να το κατεβάσω, γιατί δεν προβλέπεται αυτό. Είναι και ευθύνη των πλατφορμών και η απροθυμία τους να συνεργαστούν».

«Οτιδήποτε έχει προκύψει μέσα από την κοινότητα των social media είναι φρέσκο και δυστυχώς το νομικό πλαίσιο δεν είναι πολύ ξεκάθαρο, ούτε πολύ συγκεκριμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καθοδηγηθεί νομικά η υπόθεση αυτή και να τροχοδρομηθεί ξεκάθαρα», δήλωσε σε άλλο σημείο η Ελεονώρα Μελέτη.