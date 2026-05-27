Κώστας Παπαδόπουλος για το περιστατικό στο Μενίδι: «Ήθελα να προσλάβω στο μαγαζί τον 14χρονο για να μην κλέβει»

Δουλειά στον 14χρονο Ρομά που κατηγορείται ότι χτύπησε φέρεται να είχε προσφέρει ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης Survivor και ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου στο Μενίδι, Κώστας Παπαδόπουλος.

Ο πρώην παίκτης του Survivor επιμένει ότι δεν χτύπησε ποτέ τον 14χρονο Ρομά στο Μενίδι και υποστηρίζει πως όχι μόνο δεν ήθελε να κάνει κακό στο παιδί, αλλά αντίθετα είχε εκφράσει την επιθυμία να του προσφέρει δουλειά στο ζαχαροπλαστείο του ώστε να σταματήσει τις κλοπές και να αποκτήσει ένα μικρό εισόδημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε μιλήσει στο οικογενειακό του περιβάλλον για την πρόθεσή του να προσλάβει τον ανήλικο στο κατάστημά του, ώστε «να παίρνει ένα χαρτζιλίκι και να μη χρειάζεται να κλέβει».

Τις τελευταίες ώρες μετά το περιστατικό, ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι έχει δεχθεί απειλές από άτομο που μένει σε καταυλισμό της περιοχής και είναι συγγενής του 14χρονου, ενώ υπάρχει η πληροφορία ότι υπήρξε πρόταση από την άλλη πλευρά, των Ρομά, το περιστατικό να λήξει δίνοντας ο επιχειρηματίας κάποιο χρηματικό ποσό.

Δεν το δέχθηκε γιατί, όπως ισχυρίζεται, είναι αθώος και ποτέ δεν θα χτυπούσε ένα παιδί. Ο ίδιος είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών. Αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι, ενώ κυνηγούσε τον ανήλικο, εκείνος έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Μάλιστα, όταν ακινητοποίησε τον 14χρονο και είδε τα αίματα στο κεφάλι, λύγισε και, ενώ αρχικά ήθελε να τον οδηγήσει στην Ασφάλεια, μετάνιωσε και τον άφησε να φύγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κρατούσε ένα κλειδί αυτοκινήτου με το οποίο με χτύπησε πάλι στο κεφάλι»

Ο πρώην παίκτης του Survivor κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον 14χρονο και τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Από την πλευρά του, μιλώντας στο Live News, ο 14χρονος υποστήριξε ότι ο Κώστας Παπαδόπουλος τον χτύπησε στο κεφάλι χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του.

«Ήμουν μαζί με τον αδερφό μου και παίζαμε ποδόσφαιρο από τις 17:00. Στις 21:45 φύγαμε από το γήπεδο και καθώς γυρίζαμε στο σπίτι είδαμε ένα λευκό αυτοκίνητο που μας πλησίασε. Με άρπαξε ο οδηγός και με έβαλε στο πορτ μπαγκάζ, λέγοντάς μου ‘γ@ φέρε μου το κινητό γιατί θα σε γ@’.

Ο αδερφός μου πρόλαβε και έφυγε. Μέχρι να με βάλει στο πορτ μπαγκάζ, με χτύπησε πολλές φορές με γροθιές στο κεφάλι μου και κρατούσε και ένα κλειδί αυτοκινήτου με το οποίο με χτύπησε πάλι στο κεφάλι. Του είπα ‘συγγνώμη, δεν έχω κάνει τίποτα, αφήστε με σας παρακαλώ’.

Αφού πέρασαν 10 λεπτά, εκείνος άνοιξε το πορτ μπαγκάζ και με άφησε και μου είπε ‘κ@λ θα φέρεις το κινητό στο μαγαζί’. Έχω κατηγορηθεί στο παρελθόν για κλοπή και ληστεία. Το κινητό όμως το είχαν κλέψει άλλα παιδιά και όχι εγώ», είπε ο 14χρονος.

To χρονικό

Ο Κώστας Παπαδόπουλος συνελήφθη μετά από καταγγελία για ξυλοδαρμό 14χρονου Ρομά, τον οποίο φέρεται να καταδίωξε ύστερα από διάρρηξη στο κατάστημά του.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο επιχειρηματίας, η ίδια ομάδα ανηλίκων είχε εισβάλει τρεις φορές στο μαγαζί του μέσα σε 24 ώρες. Όπως υποστήριξε, το Σάββατο έκλεψαν την τσάντα της μητέρας του και την επόμενη ημέρα το κινητό εργαζόμενης του καταστήματος.

Μετά το τελευταίο περιστατικό, ο Κώστας Παπαδόπουλος αποφάσισε να καταδιώξει τους ανήλικους με το αυτοκίνητό του. Όπως ανέφερε, ο 14χρονος έπεσε κάτω κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και στη συνέχεια τον ακινητοποίησε. Ο ανήλικος κατήγγειλε ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ φωτογραφίες με τραύματα εξετάζονται από τις Αρχές.

Ο πατέρας του παιδιού υποστήριξε ότι ο γιος του επέστρεψε τραυματισμένος, ενώ η οικογένεια του ανήλικου έκανε λόγο για σοβαρό ξυλοδαρμό. Από την πλευρά του, ο επιχειρηματίας δήλωσε πως ο ανήλικος τον παρακάλεσε να μην τον παραδώσει στην αστυνομία και υποσχέθηκε να επιστρέψει και δεύτερο κλεμμένο κινητό.

Σε βάρος του πρώην παίκτη ριάλιτι σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου. Η δίκη του στο Αυτόφωρο αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο του 2027 λόγω ασθένειας του συνηγόρου του.