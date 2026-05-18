Ελλάδα

Ελευσίνα: Ένας νεκρός από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική Αθηνών – Κορίνθου, 3 τραυματίες

Για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών χρειάστηκε επέμβαση από 15 πυροσβέστες - Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα
Συντρίμμια
Συντρίμμια από τα αυτοκίνητα στο σημείο της τραγωδίας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Ελευσίνα το βράδυ της Κυριακής (17.05.2026), καθώς ένα άτομο έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ 3 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 22:00, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, όταν 2 οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά μεταξύ τους.

Ως αποτέλεσμα ήταν ένα άτομο να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του ενώ ακόμη 3 άτομα να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για τον απεγκλωβισμό του θύματος και των τραυματιών αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι 3 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 1 από αυτούς νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ οι 2 πιο ελαφριά.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα.

Για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών χρειάστηκε η επέμβαση 15 πυροσβεστών με 4 οχήματα.

«Τρεις άνδρες διασώθηκαν με τη χρήση υδραυλικού συστήματος ανύψωσης, από επιβατικό αυτοκίνητο και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μετά από τροχαίο ατύχημα, σε περιοχή του δήμου Ελευσίνας, στην Αττική. Επιστρατεύτηκαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα», αναφέρεται σε tweet της πυροσβεστικής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
121
118
107
105
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo