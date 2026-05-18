Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «14 χρόνια μετά συνεχίζω να ψάχνω ποιοι έχουν τις γυμνές μου φωτογραφίες»

Η Έλενα Κρεμλίδου μίλησε στον Σταύρο Θεοδωράκη για την υπόθεση revenge porn που κατήγγειλε και βρέθηκε στα χέρια της δικαιοσύνης. Η influencer παραχώρησε συνέντευξη στους «Πρωταγωνιστές» και μίλησε για το «τραύμα» που άφησε στη ψυχή της η υπόθεση. Περιέγραψε πότε και πώς ξεκίνησε ο εκβιασμός της και ξεκαθάρισε πως είναι αποφασισμένη να μην κάνει ούτε βήμα πίσω, μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να πληρώσουν όλοι όσοι της έκαναν κακό.

«Δεκατέσσερα χρόνια μετά, συνεχίζω να ψάχνω ποιοι έχουν τις γυμνές μου φωτογραφίες», απάντησε η Έλενα Κρεμλίδου όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να αναζητά ποιοι διακίνησαν τις φωτογραφίες της. Η ίδια εξήγησε για την υπόθεση revenge porn ότι ήταν ανήλικη όταν τραβήχτηκαν οι εικόνες, περιγράφοντας εκείνη την ηλικία ως μια περίοδο ανακάλυψης του σώματος και της σεξουαλικότητας.

«Είναι αυτή η ανάγκη που έχεις σε μικρότερη ηλικία να θες να αρέσεις, να γουστάρεις την πάρτη σου και να θες και άλλοι να σου πουν ότι αρέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η γνωστή influencer.

Η Έλενα Κρεμλίδου περιέγραψε αναλυτικά τη στιγμή που δέχτηκε τον πρώτο εκβιασμό από ψεύτικο προφίλ στα social media. «Μου έστειλε μία από αυτές τις φωτογραφίες, που δεν ήταν καν η αυθεντική, ήταν φωτογραφημένη από οθόνη, και μου είπε “αν δεν μου στείλεις μία καινούργια, από αύριο αυτή θα κυκλοφορήσει”. Πάγωσα, δεν θυμόμουν καν, όπως λέω, την ύπαρξη της φωτογραφίας και… πάγωσα, αλλά λέω εντάξει, μπορεί να μη γίνει τίποτα, μπορεί να μην… κάνει κάτι την πρώτη μέρα. Και τη δεύτερη μέρα μου ξαναστέλνει, μου λέει “τελευταία ευκαιρία”.

Σε ερώτηση για όσους διένειμαν τις φωτογραφίες της είπε ότι «είχαμε ανθρώπους που τους εμπιστεύονταν τα παιδιά τους. Πολλοί το έκαναν από ανοησία πέρα από κακία. Πολλοί είχαν άγνοια και δεν γνώριζαν τι σημαίνει παίρνω μια φωτογραφία και τη μοιράζομαι».

Καταλήγοντας, η Έλενα Κρεμλίδου είπε «δεν νομίζω να βγάλω ξανά ερωτικές φωτογραφίες με τον σύντροφό μου. Είναι ένα τραύμα, η δική μου απόφαση είναι να συνεχίσω να το κυνηγάω και για μένα και για τις δεκάδες που δεν έχουν φωνή. Σου κάνουν κάτι και πρέπει να έχεις μια αντίδραση, να μην μένεις στο έδαφος να σε πατάνε, γιατί αυτό μου έμαθαν οι γονείς μου».

Πρo μηνών, η Έλενα Κρεμλίδου βρέθηκε αντιμέτωπη στο δικαστήριο με τον αστυνομικό που είχε κατηγορηθεί ότι διέρρευσε στο διαδίκτυο φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές της. Ο συγκεκριμένος άνδρας καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή και καλείται να πληρώσει επίσης 5.000 ευρώ πρόστιμο, χωρίς ελαφρυντικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», η γνωστή Instagrammer και πρώην παίκτρια του Survivor, μέσω του δικηγόρου της, κατέθεσε αγωγή 50.000 ευρώ εναντίον του αστυνομικού για ηθική βλάβη. Το ποσό αυτό, η Έλενα Κρεμλίδου έχει αποφασίσει να το διαθέσει σε ένα σωματείο στην Πάτρα για κακοποιημένες γυναίκες.