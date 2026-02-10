Ελευσίνα: «Μαμά μου, άνοιξε τα μάτια» φώναζε η 44χρονη που έκανε όπισθεν και σκότωσε τη μητέρα της – Η συγκλονιστική μαρτυρία γειτόνισσας

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ελευσίνας από το τραγικό δυστύχημα με την 71χρονη μητέρα που τραυματίστηκε θανάσιμα όταν η κόρη της προσπαθούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της, το μεσημέρι της Δευτέρας (9.2.26).

Η 44χρονη με την 71χρονη μητέρα της επέστρεφαν στο σπίτι τους επί της οδού Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα επιστρέφοντας από το δημοτικό σχολείο όπου φοιτούν τα τρία παιδιά της γυναίκας. Η ηλικιωμένη είχε κατέβει από το αυτοκίνητο για να βοηθήσει την κόρη της να παρκάρει. Η πόρτα του συνοδηγού έμεινε ανοικτή και η 71χρονη παγιδεύτηκε ανάμεσα στο όχημα που έκανε όπισθεν και ένα δέντρο στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στον λαιμό και στον θώρακα.

Γειτόνισσα των δύο γυναικών, που εργάζεται μάλιστα ως νοσηλεύτρια, περιγράφει στο newsit.gr τις τραγικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

«Χθες πήγαινα σε ένα σπίτι για να κάνω μία αλλαγή σε ασθενή. Βρισκόμουν στην οδό Αλκιβιάδου και, στο ύψος του αριθμού 70, άκουσα ξαφνικά ουρλιαχτά. Παιδιά έτρεχαν προς το μέρος μου και με τραβούσαν, φωνάζοντας “θεία, ελάτε εδώ, βοηθήστε”», αναφέρει αρχικά και συνεχίζει σε δραματικό τόνο:

«Μπήκαμε στο πεζοδρόμιο και είδα μια γυναίκα αιμόφυρτη κάτω. Ένα παλικάρι της κρατούσε το στήθος. Η γυναίκα ήταν νεαρή, κρατούσε το κεφάλι της και ούρλιαζε. Στην αρχή δεν κατάλαβα τι είχε συμβεί, σκέφτηκα μήπως είχε πέσει, γιατί στο νοσοκομείο αυτό είναι συχνό φαινόμενο. Κάποια στιγμή άκουσα να λένε ότι είχε χτυπήσει την καρωτίδα».

«Δεν πρόλαβα να δω όλο το σκηνικό από την αρχή, αλλά από ό,τι κατάλαβα, η γυναίκα και η κόρη της είχαν φτάσει με το αυτοκίνητο και είχαν παρκάρει. Η μητέρα κατέβηκε από το όχημα και η κόρη έκανε λίγο πίσω για να παρκάρει καλύτερα. Η πόρτα ήταν ανοιχτή και δεν πρόσεξαν ότι πίσω υπήρχε ένα δέντρο με κομμένα κλαδιά, που άφηναν ένα κοφτερό σημείο. Καθώς το αυτοκίνητο έκανε όπισθεν, η ανοιχτή πόρτα έσπρωξε τη μητέρα, εκείνη έπεσε πάνω στο δέντρο και τραυματίστηκε θανάσιμα στην καρωτίδα. Όλοι γύρω ουρλιάζανε. Τα παιδιά φώναζαν “η γιαγιά μας, βοηθήστε”», τονίζει σοκαρισμένη.

«Μανούλα μου άνοιξε τα μάτια!»

Συγκλονισμένη η νοσηλεύτρια περιγράφει τις σκηνές αρχαίας τραγωδίας που αντίκρισε όταν έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος.

«Εγώ πανικοβλήθηκα όταν είδα έναν άντρα σκυμμένο πάνω της και αρχικά σκέφτηκα μήπως υπήρχε καβγάς. Όταν όμως είδα τόσα αίματα, τα έχασα. Πήρα αμέσως το 166, ενώ μια γειτόνισσα κάλεσε και ιδιωτικό ασθενοφόρο. Κάποια στιγμή η κόρη γύρισε και είπε “κλείστε την πόρτα, να μην δουν τα παιδιά”. Ευτυχώς μια γειτόνισσα τα πήρε όλα και τα ανέβασε στο σπίτι της. Για λίγα λεπτά τα παιδιά ήταν κάτω, αλλά μετά απομακρύνθηκαν», λέει.

Όπως αποκαλύπτει, «η κόρη φώναζε στη μητέρα της: “Μαμά μου άνοιξε τα μάτια, μανούλα μου άνοιξε τα μάτια…”».

«Ανατριχιάζω ακόμα όταν το σκέφτομαι, ήταν τραγικό. Αυτό που συνέβη είναι τρομερό. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της, αλλά εγώ σκέφτομαι συνέχεια την κόρη. Ξέρω πόσο αγαπούσε τη μητέρα της και πώς θα ζήσει τώρα με αυτές τις τύψεις. Ακόμα κι όταν ένας γονιός φεύγει ήρεμα από τη ζωή, οι τύψεις μας κυνηγάνε. Πόσο μάλλον σε αυτή την περίπτωση. Τη λυπάμαι πάρα πολύ», καταλήγει.