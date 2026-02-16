Ελλάδα

Ελευσίνα: Ριφιφί σε εργοστάσιο αργυροχρυσοχοΐας – Άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και έσπασαν την τζαμαρία

Οι δράστες αφαίρεσαν τιμαλφή και κοσμήματα μεγάλης αξίας
περιπολικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Μια διάρρηξη με τη μέθοδο του «ριφιφί» σημειώθηκε σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας στην Ελευσίνα, όπως διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί (16/02/2026) από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι δράστες, σε αδιευκρίνιστο χρόνο, έκαναν διάρρηξη ανοίγοντας τρύπα στον τοίχο του εργαστηρίου, που βρίσκεται επί της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου στην Ελευσίνα.

Στη συνέχεια έκοψαν τα κάγκελα και έσπασαν τη τζαμαρία, μπαίνοντας στο εσωτερικό του χώρου.

Αφού παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο της επιχείρησης, οι δράστες αφαίρεσαν τιμαλφή και κοσμήματα μεγάλης αξίας, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημιά στον ιδιοκτήτη.

Η Ασφάλεια έχει αναλάβει την έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ίχνη ή κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
83
75
75
63
57
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Βροχές, καταιγίδες, άνεμοι και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν τα ισχυρά φαινόμενα
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14, στα δυτικά τους 13 με 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo