«Ελευθέριος Βενιζέλος»: 30χρονος προσπάθησε να περάσει στην χώρα 8 κιλά ηρωίνης – Συνελήφθη στο αεροδρόμιο

Ένας 30χρονος αλλοδαπός, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, έφτασε σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και προσπάθησε να περάσει μέσα στην χώρα πάνω από 8 κιλά ηρωίνη. Οι δυνάμεις της αστυνομίας τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Ο 30χρονος που συνελήφθη από την αστυνομία σήμερα το πρωί αποδείχτηκε ότι ήταν πράγματι μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ποσοτήτων ναρκωτικών, και συγκεκριμένα ηρωίνης, στην Ελλάδα, μέσω του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε μετά από στοχευμένες αστυνομικές ενέργειες και δημιουργία «προφίλ» (profiling) και έτσι διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.

Πιο αναλυτικά, ο 30χρονος, ερχόταν από κάποια χώρα του εξωτερικού όταν εντοπίστηκε στον χώρο αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου βρέθηκε να κατέχει, με σκοπό την διακίνηση τους, 35 αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους 8 κιλών και 93 γραμμαρίων, τις οποίες είχε κρύψει μέσα στην αποσκευή του.

Ο 30χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.