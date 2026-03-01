«Ελευθέριος Βενιζέλος»: 45 ακυρώσεις πτήσεων σήμερα, εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή

Νέες ακυρώσεις πτήσεων πραγματοποιούνται σήμερα (1/3/2026) στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εξαιτίας της κατάστασης στην Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έχουν ακυρωθεί ήδη 45 ελληνικές και διεθνείς πτήσεις από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής όπως Ισραήλ, Ιράκ, Ιράκ και ΗΑΕ.

Χθες είχαν γίνει κυρίως εκτροπές πτήσεων προς άλλα διεθνή αεροδρόμια σε τουλάχιστον 20 περιπτώσεις, ενώ διεθνείς αεροπορικές εταιρείες αλλά και η Aegean ανακοίνωσαν πολλές ακυρώσεις πτήσεων για μέχρι και τις 3 Μαρτίου.

Μπορεί ακυρώσεις πτήσεων να έχουν ανακοινωθεί για μέχρι τις 3/1, αλλά ενδέχεται να γίνουν κι άλλες και για τις υπόλοιπες μέρες εφόσον συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Οι επιβάτες παρακαλείται να επικοινωνούν με τις εταιρείες για να ενημερωθούν για τυχόν αλλαγές στις προγραμματισμένες πτήσεις του.