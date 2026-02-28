«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων εξαιτίας της επίθεσης των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν – Η ανακοίνωση της Aegean

Την αναστολή όλων των πτήσεων από και προς το Ισραήλ, το Ιράκ, το Λίβανο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε η Aegean Airlines αλλά και άλλες αεροπορικές εταιρείες λόγω της αυξημένης έντασης και των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πάνω απο 20 πτήσεις φαίνεται να έχουν ακυρωθεί από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η Aegean Airlines, αλλά και άλλες εταιρείες που είχαν πτήσεις από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς εκείνες τις περιοχές, όπως η Wizz Air και η Lufthansa, διευκρινίζουν ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας και στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης των συνθηκών που επικρατούν στον εναέριο χώρο των συγκεκριμένων περιοχών μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν αλλά και τα αντίποινα της χώρας της Μέσης Ανατολής.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματισμένες πτήσεις προς ή από τους συγκεκριμένους προορισμούς καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας και να επικοινωνούν με την Aegean ή τους ταξιδιωτικούς τους πράκτορες για επανακρατήσεις, αλλαγές ή επιστροφές χρημάτων, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική που θα εφαρμοστεί.

Η Aegean Airlines τονίζει ότι θα επανεξετάζει τακτικά την κατάσταση και θα ενημερώνει το επιβατικό κοινό για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα πτήσεων, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Aegean Airlines: Ακυρώνει πτήσεις έως 3/3

Η Aegean Airlines πληροφορεί τους επιβάτες της για τις πτήσεις που ακυρώνονται μέχρι και τις 3/3/2026.

Η ανακοίνωση της Aegean: «Η AEGEAN ενημερώνει ότι προχωρά σε ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι και το Ντουμπάι, για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 10 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.

Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται το site της AEGEAN».

Σε ακυρώσεις όπως είναι εύλογο έχουν προχωρήσει και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται από το αεροδρόμιο της Αθήνας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Reuters αναφέρεται σε διάφορες εταιρείες που ακύρωσαν διεθνώς τα προγραμματισμένα τα δρομολόγιά τους.

Εταιρείες που ακυρώνουν πτήσεις

Wizz Air: Αναστέλλει όλες τις πτήσεις από και προς Ισραήλ, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι και Αμάν άμεσα έως τις 7 Μαρτίου. H αεροπορική εταιρεία θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε συνεχή επαφή με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, τους οργανισμούς ασφάλειας της αεροπορίας και τους σχετικούς κυβερνητικούς φορείς. Οι επιχειρησιακές αποφάσεις θα επανεξετάζονται συνεχώς και το πρόγραμμα πτήσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. «Η ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος και των αεροσκαφών παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα της Wizz Air. Αναγνωρίζουμε την αναστάτωση που ενδέχεται να προκληθεί και ευχαριστούμε τους επιβάτες μας για την κατανόησή τους. Οι επιβάτες, των οποίων επηρεάζονται οι κρατήσεις τους, θα ενημερωθούν απευθείας σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Lufthansa: Αναστέλλει πτήσεις από και προς Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Βηρυτό (Λίβανος) και Ομάν μέχρι τις 7 Μαρτίου. Επίσης, δεν θα εκτελεστούν πτήσεις προς/από Ντουμπάι το Σάββατο και την Κυριακή.

KLM: Ακύρωσε την πτήση Άμστερνταμ–Τελ Αβίβ που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο.

Air France: Ακυρώνει πτήσεις προς και από Τελ Αβίβ και Βηρυτό για τις 28 Φεβρουαρίου.

Air Arabia: Ακύρωσε πτήσεις προς Ιράν, Ιράκ και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.