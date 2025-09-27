Ελλάδα

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών με καθυστερήσεις που φτάνουν τη μιάμιση ώρα

Οι καθυστερήσεις φαίνεται ότι θα συνεχιστούν αφού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν να επιστρέψουν στον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα αντί για 36
αεροδρόμιο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Η ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δεν έχει σταματημό ακόμα και σήμερα, Σάββατο (27/9/2025), με τις καθυστερήσεις σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, να φθάνουν μέχρι και μιάμιση ώρα και να προσθέτουν στην των προηγούμενων ημερών.

Οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπως φαίνεται θα συνεχιστούν, αφού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν να επιστρέψουν σε αυτό που είχαν συμφωνήσει, δηλαδή στον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται.

Η εικόνα από το πρωί στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι τεράστιες ουρές, κούραση και νεύρα. Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεκινούν από το πρωί και είναι περίπου 30 με 40 λεπτών σε κάθε πτήση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας όλο αυτό θα πηγαίνει αλυσιδωτά, οπότε λογικά θα υπάρξουν και μεγαλύτερες καθυστερήσεις, αφού θα κάνουν περισσότερη ώρα να έρθουν οι αφίξεις και άρα να αναχωρήσουν πάλι τα αεροπλάνα.

Εχθές Παρασκευή (26/9/2025) αργά το απόγευμα οι καθυστερήσεις έφταναν και τις δύο ώρες και αφορούν πτήσεις τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

Το πρόβλημα ξεκίνησε από την Πέμπτη το πρωί και οι καθυστερήσεις συνεχίζονται.

Σημειώνεται, ότι αυτό που ζητούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και προκαλείται όλη αυτή η ταλαιπωρία, είναι συνάντηση με το Υπουργείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Έρχεται κλιμάκιο ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών» λέει η Μαρία Καρυστιανού
Η ίδια αναφέρει πως «τρέμουν την αλήθεια που είναι θαμμένη με τα παιδιά μας» - Καρυστιανού, Ρούτσι και Τηλκερίδης κατέθεσαν αίτημα στον ΟΗΕ για εκταφή των παιδιών τους
Η Μαρία Καρυστιανού 1
Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κατάστημα και άρπαξε φωτιά – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο οδηγός κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο αυτοκίνητο την τελευταία στιγμή - «Έτρεχε πολύ, ήταν λες και το αυτοκίνητο δεν είχε έλεγχο», λέει αυτόπτης μάρτυρας
Αυτοκίνητο
Newsit logo
Newsit logo