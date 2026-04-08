Έληξε ο συναγερμός στην Ομόνοια για τους δύο χαρτοφύλακες έξω από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Είχε γίνει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αλκίφρονος
Το σημείο όπου βρέθηκε το αντικείμενο

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης (8/4/2026) στις αστυνομικές αρχές στην Ομόνοια, αφού εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην οδό Αλκίφρονος, έξω από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για δύο χαρτοφύλακες οι οποίοι εντοπίστηκαν έξω από το πρώην γραφείο του ΣΔΟΕ στην Ομόνοια. Μετά την έρευνα των αρχών έγινε γνωστό ότι ήταν άδειοι και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού και την ασφάλεια των πολιτών η αστυνομία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αλκίφρονος στην Ομόνοια από το ύψος της οδού Αλκμήνης.

