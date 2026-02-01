Ελλάδα

Ελληνικό: Άγαλμα του Καποδίστρια τοποθετήθηκε στην πλατεία του Δημαρχείου – Δείτε τα αποκαλυπτήρια

Πρόκειται για τον πρώτο ανδριάντα του Κυβερνήτη που τοποθετείται σε δήμο της Αττικής
άγαλμα
Το άγαλμα του Καποδίστρια

Σε κλίμα συγκίνησης και με το χειροκρότημα τω κατοίκων, πραγματοποιήθηκαν σήμερα (1/2/2026) τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

​Τη στιγμή που ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, τράβηξε το γαλανόλευκο ύφασμα αποκαλύπτοντας το επιβλητικό άγαλμα του Καποδίστρια, δωρεά της ομογένειας, δεκάδες κινητά τηλέφωνα υψώθηκαν για να απαθανατίσουν το στιγμιότυπο.

Οι πολίτες έσπευσαν να φωτογραφίσουν το νέο τοπόσημο της πόλης, καθώς πρόκειται για τον πρώτο ανδριάντα του Κυβερνήτη που τοποθετείται σε δήμο της Αττικής.

​Η κεντρική πλατεία του Δημαρχείου, η οποία μετονομάστηκε και επίσημα σε «Πλατεία Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια», γέμισε με κόσμο που θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του σπουδαίου πολιτικού.

​Μιλώντας νωρίτερα στο Orange Press Agency, ο κ. Κωνσταντάτος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τον παιδαγωγικό χαρακτήρα αυτής της πρωτοβουλίας λέγοντας: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμβάλλουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο στο να στείλουμε ένα σήμα και ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στα νέα παιδιά, για το ποιον πρέπει να μιμούνται στη ζωή τους», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως ο Καποδίστριας αποτελεί πρότυπο που πρέπει να ακολουθούμε ως στάση ζωής.

