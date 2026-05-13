Άνδρας σε αμόκ στην Κυψέλη: Προσπάθησε να επιτεθεί σε 8χρονη και χτύπησε με σωλήνα ηλικιωμένο στο κεφάλι

Εξοργιστικό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (12.05.2026) στην Κυψέλη όπου ένας 45χρονος αφού αποπειράθηκε να χτυπήσει ένα 8χρονο κοριτσάκι, στη συνέχεια επιτέθηκε με μεταλλικό σωλήνα κατά ενός ηλικιωμένου.

Το επεισόδιο έγινε επί της οδού Δροσοπούλου στην Κυψέλη, σε στάση λεωφορείου. Ο 45χρονος αλλοδαπός προσέγγισε την ανήλικη και προσπάθησε να την χτυπήσει, με αποτέλεσμα η μητέρα της και άλλοι περαστικοί να τον σταματήσουν.

Αφού η 8χρονη απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ο 45χρονος άρπαξε έναν μεταλλικό σωλήνα και χτύπησε στο κεφάλι έναν 72χρονο που τύχαινε να περνά από το σημείο.

Αμέσως έγινε καταγγελία στις αρχές και αστυνομικοί τον συνέλαβαν λίγη ώρα μετά.

Από την έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως ο 45χρονος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές.

Μάλιστα του έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος εμφάνισής τους μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα καθώς καταδικάστηκε για υποθέσεις ναρκωτικών.