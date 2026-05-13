Ελλάδα

Άνδρας σε αμόκ στην Κυψέλη: Προσπάθησε να επιτεθεί σε 8χρονη και χτύπησε με σωλήνα ηλικιωμένο στο κεφάλι

Έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών
ΔΙΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Εξοργιστικό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (12.05.2026) στην Κυψέλη όπου ένας 45χρονος αφού αποπειράθηκε να χτυπήσει ένα 8χρονο κοριτσάκι, στη συνέχεια επιτέθηκε με μεταλλικό σωλήνα κατά ενός ηλικιωμένου.

Το επεισόδιο έγινε επί της οδού Δροσοπούλου στην Κυψέλη, σε στάση λεωφορείου. Ο 45χρονος αλλοδαπός προσέγγισε την ανήλικη και προσπάθησε να την χτυπήσει, με αποτέλεσμα η μητέρα της και άλλοι περαστικοί να τον σταματήσουν.

Αφού η 8χρονη απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ο 45χρονος άρπαξε έναν μεταλλικό σωλήνα και χτύπησε στο κεφάλι έναν 72χρονο που τύχαινε να περνά από το σημείο.

Αμέσως έγινε καταγγελία στις αρχές και αστυνομικοί τον συνέλαβαν λίγη ώρα μετά.

Από την έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως ο 45χρονος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές.

Μάλιστα του έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος εμφάνισής τους μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα καθώς καταδικάστηκε για υποθέσεις ναρκωτικών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
274
174
110
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει η κατάθεση γιατρού για τον μικρό Άγγελο που πέθανε στο Ηράκλειο- «Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια»
Οι μάρτυρες μιλούν για αδιαφορία από την πλευρά της μητέρας και τονίζουν μάλιστα ότι αρνήθηκε να το πάρει αγκαλιά για να μπουν στο ασθενοφόρο
Ο μικρός Άγγελος 7
Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link ανοικτά της Αστυπάλαιας – Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας»
Το Ocean Linκ είχε ξεκινήσει τις υποθαλάσσιες έρευνες με βάση NAVTEX και επίσης είχε πάρει άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ
Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link ανοικτά της Αστυπάλαιας – Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας» 110
Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη: Προσωπική δικαίωση για εμάς η καταδίκη του Στέφανου Χίου για δυσφήμιση και προσβολή μνήμης νεκρού
«Η απόφαση ας γίνει αφορμή  να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο: Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα. Δεν είναι όπλο εκβιασμού, διασυρμού και κανιβαλισμού»
Αλεξία Μπακογιάννη
Newsit logo
Newsit logo