Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Αυτό είναι το κόστος φοίτησης 

Στόχος μας είναι να διατηρούμε ανοιχτούς τους δρόμους της γνώσης
Αμφιθέατρο
Αμφιθέατρο / ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Το συνολικό κόστος φοίτησης στα προπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ είναι 6.600€ σύμφωνα με την Πρυτανεία. 

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:

 Για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, το ετήσιο κόστος κυμαίνεται από 1.650€ έως 2.400€.

 Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, το ετήσιο κόστος κυμαίνεται από 1.500€ έως 3.240€

Ετήσιο Κόστος Συνολικό Κόστος

eap times

Τα παραπάνω ποσά αφορούν πλήρη φοίτηση στην οποία οι φοιτητές/ριες επιλέγουν τον ανώτερο αριθμό Θεματικών Ενοτήτων ανά έτος/εξάμηνο. Το ΕΑΠ όμως προσφέρει ευελιξία στις σπουδές, πράγμα που σημαίνει ότι ένας/μια φοιτητής/ρια έχει δυνατότητα να διαμορφώσει το ρυθμό των σπουδών του/της επιλέγοντας λιγότερες Θεματικές Ενότητες ανά έτος/εξάμηνο.

Για το σύνολο του κόστους που επιβαρύνονται οι φοιτήτριες, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, το ΕΑΠ προσφέρει υποτροφίες κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, διευκολύνσεις στον τρόπο εξόφλησης και δυνατότητα εξόφλησης με δόσεις, ώστε να διασφαλίζεται στον υψηλότερο δυνατό βαθμό η προσβασιμότητα στις σπουδές.

Παράλληλα, η κορυφαία ποιότητα σπουδών του ΕΑΠ εξασφαλίζεται μέσα από:

 τη συνεργασία με ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλών προδιαγραφών,

 την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και

 την πολυετή εμπειρία του Ιδρύματος, που εδώ και 25 χρόνια αποτελεί θεσμό αναφοράς στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα.

«Σε μια εποχή όπου το κόστος σπουδών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για χιλιάδες οικογένειες, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καταφέρνει να παραμένει οικονομικά προσιτό και ταυτόχρονα να προσφέρει προγράμματα σπουδών υψηλού κύρους και ακαδημαϊκής αξίας. Στόχος μας είναι να διατηρούμε ανοιχτούς τους δρόμους της γνώσης, δίνοντας σε κάθε φοιτήτρια και φοιτητή τη δυνατότητα να σπουδάσει και να αναπτυχθεί προσωπικά και επαγγελματικά».

