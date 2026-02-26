Ελλάδα

Ελληνικό: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 69χρονο – Τον παρέσυρε 19χρονος οδηγός

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Λαϊκό αλλά υπέκυψε στα τραύματά του
Ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος, αργά το βράδυ της Τετάρτης (25.02.2026) στο Ελληνικό, μετά από τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε έναν 69χρονο άνδρα.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Ελληνικού, στις 23:00, όταν 19χρονος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά τον 69χρονο πεζό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον 69χρονο και τον μετέφερε στο Λαϊκό νοσοκομείο.

Παρά την προσπάθεια των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα, παίρνοντας καταθέσεις από μάρτυρες και αναλύοντας το υλικό από κάμερες της περιοχής.

Ελλάδα
14
