Καιρός: Στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Ο Ιούνιος μπήκε και μαζί του έφερε το καλοκαίρι, αφού οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες ήρθαν για να μείνουν και σύμφωνα με τις προγνώσεις ο καιρός θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα όλη την υπόλοιπη εβδομάδα.

Σήμερα Δευτέρα (1.6.26) ο καιρός θα είναι άκρως καλοκαιρινός μιας και η θερμοκρασία θα παρουσιάζει μικρή άνοδο και φτάνει τοπικά έως τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές για την εποχή τιμές αναμένεται να διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά τμήματα αναμένονται τοπικές μπόρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 33 με 34 βαθμούς.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει όλη την εβδομάδα σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κινούνται κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σκηνικό θα παραμείνει κατά βάση καλοκαιρινό, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 02-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και την κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-06-2026

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα πελάγη 6 και πιθανώς στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-06-2026

Στα βορειοανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νότιοι 4 με 5 τοπικά 6 και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.