Ελλάδα

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία απέτρεψαν επίθεση drones των Χούθι

Η ελληνική πυροβολαρχία ενεπλάκη με αριθμό εχθρικών UAVs, εκτοξεύοντας συνολικά 3 βλήματα
Patriot
EUROKINISSI
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Επίθεση από drones των Χούθι απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία των Patriot στη Σαουδική Αραβία τη νύχτα της Τετάρτης (26.8.260). Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικοί Patriot βρίσκονται στην αραβική χώρα από τον Απρίλιο του 2021 μετά από συμφωνία των δύο χωρών.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) συμμετείχε σε επιχειρησιακή δράση εναντίον drone που εξαπέλυσαν οι Χούθι.

Η ενέργεια των ελληνικών Patriot πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της δύναμης στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ελληνική πυροβολαρχία ενεπλάκη με αριθμό εχθρικών UAVs, εκτοξεύοντας συνολικά τρία βλήματα.

Οι στόχοι εξουδετερώθηκαν επιτυχώς, σε συνεργασία με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η ανακοίνωση

«Γνωρίζεται ότι κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ενεπλάκη με αριθμό εχθρικών Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), εκτοξεύοντας 3 βλήματα.

Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας».

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