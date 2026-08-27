Βόλος: Ζήτησαν από επιβάτιδα στα ΚΤΕΛ Μαγνησίας να βάλει τη γάτα της στη σκάλα του λεωφορείου – «Απολογούμαστε ειλικρινά»

Καταγγελία σε βάρος του ΚΤΕΛ Μαγνησίας απέστειλε η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, για μια επιβάτιδα που ταξίδευε από τον Βόλο προς την Αθήνα μαζί με την γάτα της. Σύμφωνα με την ίδια, της ζητήθηκε να τοποθετήσει το κατοικίδιό της στη σκάλα του λεωφορείου.

Το περιστατικό με το ζώο σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου σε δρομολόγιο από τον Βόλο με προορισμό την Αθήνα. Σε ανάρτησή της η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, αναφέρει πως σύμφωνα με την καταγγελία, ζητήθηκε από την επιβάτιδα να τοποθετήσει το ζώο στον διάδρομο ή στη σκάλα του λεωφορείου των ΚΤΕΛ Μαγνησίας, «με εσφαλμένη επίκληση της νομοθεσίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι το ισχύον πλαίσιο προβλέπει τη μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς εντός του χώρου των επιβατών, σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, και όχι σε διαδρόμους, σημεία εισόδου-εξόδου ή στον χώρο αποσκευών» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην ανάρτηση της ΠΦΠΟ, φαίνεται και η απάντηση των ΚΤΕΛ Μαγνησίας, αναφορικά με το περιστατικό, με τη διοίκηση να αναφέρει ότι ήδη ζητούνται εξηγήσεις από τους εργαζομένους των ΚΤΕΛ.

«Κύριοι,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας με αριθμό 2456/26 και την ενημέρωσή μας σχετικά με το περιστατικό που συνέβη στις 18/08/2026.

Ήδη ζητούνται εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους μας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπήρξε πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Στους υπαλλήλους μας έχουν δοθεί σαφείς εντολές για τη μεταφορά των κατοικίδιων ζώων συντροφιάς και ενημερώνονται συνεχώς σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει.

Απολογούμαστε ειλικρινά στην επιβάτιδα στην οποία συνέβη το περιστατικό, καθώς και σε κάθε άλλο επιβάτη που αντιμετώπισε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη μετακίνησή του με την εταιρεία μας.

Καταβάλλουμε καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην υπάρξει κανένα τέτοιο είδους περιστατικό».