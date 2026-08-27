Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία – Ο 43χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος και συνελήφθη

Κατά την ακινητοποίησή του φέρεται, επιπλέον, να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο (χαράκτης)
φωτογραφία αρχείου Βασίλης Παπαδόπουλος
φωτογραφία αρχείου Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Καταγγελία σε βάρος του συζύγου της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έκανε μία γυναίκα στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα οι αρχές να ξεκινήσουν μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του.

Πρόκειται για 43χρονο, με καταγωγή από την Αλβανία, τον οποίο κατήγγειλε η 39χρονη ομοεθνής σύζυγός του για ενδοοικογενειακή βία. Ο άνδρας φέρεται να την απείλησε και να άσκησε σε βάρος της σωματική βία. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ μετά την καταγγελία ακολούθησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης των αρχών, ο 43χρονος εντοπίστηκε χτες τα ξημερώματα (26.08.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, να οδηγεί το αυτοκίνητο της συζύγου του υπό την επήρεια μέθης, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε δρόμο της Θεσσαλονίκης.

Κατά την ακινητοποίησή του φέρεται, επιπλέον, να αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο (χαράκτης).

Ο 43χρονος παραπέμφθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
103
102
100
90
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
75 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα, στους 19 οι θάνατοι - «Μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουμε αρκετά», λέει ο Βασιλακόπουλος
Η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους δήμους της ανατολικής Αττικής, αλλά περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
ιοσ δυτικου νειλου
Πέθανε η Γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα Γιαγιόι Κουσάμα στα 97 της – Η κόκκινη περούκα και τα διάσημα έργα με πουά και κολοκύθες
Το 1965, το έργο της «Infinity Mirror Rooms», στο οποίο καθρέφτες και φώτα δημιουργούν χώρους που φαίνονται ατελείωτοι, προσέλκυσε εκατομμύρια επισκέπτες - Αργότερα διάσημα έγιναν τα έργα της με τις βούλες και τις κολοκύθες
κουσαμα
Newsit logo
Newsit logo