Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία – Ο 43χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος και συνελήφθη

Καταγγελία σε βάρος του συζύγου της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έκανε μία γυναίκα στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα οι αρχές να ξεκινήσουν μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του.

Πρόκειται για 43χρονο, με καταγωγή από την Αλβανία, τον οποίο κατήγγειλε η 39χρονη ομοεθνής σύζυγός του για ενδοοικογενειακή βία. Ο άνδρας φέρεται να την απείλησε και να άσκησε σε βάρος της σωματική βία. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ μετά την καταγγελία ακολούθησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης των αρχών, ο 43χρονος εντοπίστηκε χτες τα ξημερώματα (26.08.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, να οδηγεί το αυτοκίνητο της συζύγου του υπό την επήρεια μέθης, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε δρόμο της Θεσσαλονίκης.

Κατά την ακινητοποίησή του φέρεται, επιπλέον, να αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο (χαράκτης).

Ο 43χρονος παραπέμφθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.