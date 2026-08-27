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Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Τη σκότωσε λίγες ώρες πριν καταθέσει αίτηση διαζυγίου

Η 44χρονη εργαζόταν στη Θάσο και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της αλλά δολοφονήθηκε από τον 53χρονο σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα
Γυναικοκτονία στη Ροδόπη
Το θύμα της γυναικοκτονίας στη Ροδόπη
Άγγελος Λαμπίδης
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Μία ημέρα πριν βρεθεί με τη δικηγόρο της προκειμένου να κινήσει τις διαδικασίες για να καταθέσει αίτηση διαζυγίου σκότωσε τη 44χρονη γυναίκα του και μητέρα τριών παιδιών ο 53χρονος στη Διαλαμπή της Ροδόπης το μεσημέρι της Τετάρτης (26.8.26).

Η γυναίκα που για χρόνια φαίνεται να βίωνε την κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της είχε προσπαθήσει να διατηρήσει την οικογένειά της στη Ροδόπη παρότι ο 53χρονος συχνά δημιουργούσε προβλήματα διαταράσσοντας την οικογενειακή τους κατάσταση.

Η 44χρονη που εργαζόταν στον τομέα του τουρισμού σχεδόν κάθε χρόνο έφευγε από το χωριό της στη Ροδόπη και πήγαινε για να δουλέψει τους καλοκαιρινούς μήνες σε τουριστικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, το 2022 όταν η ίδια βρισκόταν στην Κρήτη ο σύζυγός μετέβη εκεί και δημιούργησε προβλήματα με αποτέλεσμα η γυναίκα να καταφύγει στις αστυνομικές αρχές, να σχηματιστεί εναντίον του 53χρονου δικογραφία και να συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία.

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη
Η 44χρονη σκόπευε να καταθέσει αίτηση διαζυγίου αλλά δεν πρόλαβε

Τελικά είχε αφεθεί ελεύθερος ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Η 44χρονη και το φετινό καλοκαίρι εργαζόταν στη Θάσο και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της.

Χθες το μεσημέρι ο 53χρονος μαχαίρωσε στον λαιμό τη 44χρονη γυναίκα ενώ εκείνη τη στιγμή μέσα στο σπίτι βρισκόταν η ανήλικη κόρη της και ο 19χρονος γιος τους ήταν αυτός που τη μετέφερε θανάσιμα τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Ροδόπη

«Πάθαμε σοκ, τα παιδιά θέλουμε να τα κοιτάξουμε εμείς»

«Για μας καλός άνθρωπος είναι ο αδελφός του συζύγου μου. Δεν περιμέναμε ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Χθες το απόγευμα με ενημέρωσε ο σύζυγος μου για αυτό που έγινε. Δεν το πίστεψα. Κι εμείς πάθαμε σοκ. Κάθε οικογένεια έχει μαλώματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Και οι δύο καλοί άνθρωποι ήταν. Η γυναίκα χθες είχε έρθει στο χωριό από τη Θάσο όπου δούλευε. Οι γιατροί δεν είναι ακόμα σίγουροι για το πώς θα πάει η υγεία του. Τα παιδιά θέλουμε να τα κοιτάξουμε εμείς, πως θα τα αφήσουμε μόνα τους;», λέει στο newsit.gr στενή συγγενής του δράστη.

«Είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε αλλά δεν προλάβαμε»

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν όσα λέει στο newsit.gr η Ευαγγελία Κόλα, δικηγόρος της άτυχης 44χρονης. Σύμφωνα με την κ. Κόλα, το θύμα θα κατέθετε τα χαρτιά του διαζυγίου αλλά δεν πρόλαβε. Η ίδια η δικηγόρος της δολοφονημένης αποκάλυψε ακόμη ότι ο δράστης έπαιρνε ψυχιατρική αγωγή.

«Το ζευγάρι είχε πολλά προβλήματα εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ υπήρξαν και άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, όπως και στο Ηράκλειο Κρήτης το 2020. Τότε το ζευγάρι κατοικούσε μόνιμα εκεί. Τώρα η γυναίκα δούλευε σε άλλη περιοχή για καλοκαίρι.

Επέστρεψε για τα γενέθλια της κόρης τους και πίστευε ότι τα πράγματα ίσως να ήταν καλύτερα με την επιστροφή της. Γι’ αυτό και προσπαθούσε να τρενάρει το διαζύγιο τους. Όμως είδε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, μου τηλεφώνησε για να βρεθούμε να το προχωρήσουμε. Είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε αύριο αλλά δεν προλάβαμε δυστυχώς.

Ο δράστης έχει ψυχιατρικό ιστορικό. Έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν και τον παρακολουθούσε δύο φορές τον μήνα ψυχίατρος, ενώ έπαιρνε και φαρμακευτική αγωγή. Πρώτο μας μέλημα αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τι θα γίνουν τα παιδιά που είναι σοκαρισμένα».

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