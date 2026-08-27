Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Τη σκότωσε λίγες ώρες πριν καταθέσει αίτηση διαζυγίου

Μία ημέρα πριν βρεθεί με τη δικηγόρο της προκειμένου να κινήσει τις διαδικασίες για να καταθέσει αίτηση διαζυγίου σκότωσε τη 44χρονη γυναίκα του και μητέρα τριών παιδιών ο 53χρονος στη Διαλαμπή της Ροδόπης το μεσημέρι της Τετάρτης (26.8.26). Η γυναίκα που για χρόνια φαίνεται να βίωνε την κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της είχε προσπαθήσει να διατηρήσει την οικογένειά της στη Ροδόπη παρότι ο 53χρονος συχνά δημιουργούσε προβλήματα διαταράσσοντας την οικογενειακή τους κατάσταση. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η 44χρονη που εργαζόταν στον τομέα του τουρισμού σχεδόν κάθε χρόνο έφευγε από το χωριό της στη Ροδόπη και πήγαινε για να δουλέψει τους καλοκαιρινούς μήνες σε τουριστικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, το 2022 όταν η ίδια βρισκόταν στην Κρήτη ο σύζυγός μετέβη εκεί και δημιούργησε προβλήματα με αποτέλεσμα η γυναίκα να καταφύγει στις αστυνομικές αρχές, να σχηματιστεί εναντίον του 53χρονου δικογραφία και να συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία.

Η 44χρονη σκόπευε να καταθέσει αίτηση διαζυγίου αλλά δεν πρόλαβε

Τελικά είχε αφεθεί ελεύθερος ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Η 44χρονη και το φετινό καλοκαίρι εργαζόταν στη Θάσο και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Χθες το μεσημέρι ο 53χρονος μαχαίρωσε στον λαιμό τη 44χρονη γυναίκα ενώ εκείνη τη στιγμή μέσα στο σπίτι βρισκόταν η ανήλικη κόρη της και ο 19χρονος γιος τους ήταν αυτός που τη μετέφερε θανάσιμα τραυματισμένη στο νοσοκομείο.