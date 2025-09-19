ΕΛΣΤΑΤ: Τα ονόματα που δίνουν οι Έλληνες στα παιδιά τους από το 1940

Η ΕΛΣΤΑΤ, έδωσε στη δημοσιότητα, τη λίστα με τα δημοφιλέστερα ονόματα για άνδρες και γυναίκες με τις μεταβολές τους ανά έτος από το 1940 μέχρι και το 2021 που έγινε και η τελευταία απογραφή.

Τα επικρατέστερα ονόματα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), είναι ένα δείγμα της προτίμησης των γονιών στη χώρα μας, τα τελευταία 80 χρόνια.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε δύο αναλυτικά βίντεο από την ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφονται τα 30 πιο δημοφιλή γυναικεία και αντρικά ονόματα για κάθε έτος γέννησης, ως ποσοστό των ατόμων που γεννήθηκαν εκείνη τη χρονιά στην Ελλάδα και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική ή ελληνική και άλλη ιθαγένεια.

Τα δημοφιλέστερα γυναικεία ονόματα

Μπορεί οι νέοι γονείς να αφήνουν στην άκρη τα πιο… πατροπαράδοτα ονόματα όπως το Μαρία, όμως όπως φαίνεται αυτό δεν είναι αρκετό για να ρίξει το δημοφιλές όνομα από την πρωτοκαθεδρία του, καθώς παραμένει σταθερά πρώτο και το 2021 στις επιλογές των γονιών με 7,71%.

Ελένη και Κατερίνα είναι τα επόμενα, με το Ιωάννα, να βρίσκεται πλέον στην 4η θέση, φανερώνοντας σημαντική άνοδο 10 θέσεων από το 1940. Την πεντάδα κλείνει το όνομα Βασιλική.

Τα 30 επικρατέστερα γυναικεία ονόματα:

Μαρία Ελένη Αικατερίνη Ιωάννα Βασιλική Αναστασία Κωνσταντίνα Σοφία Δήμητρα Άννα Γεωργία Χριστίνα Ευαγγελία Ειρήνη Δέσποινα Αγγελική Παναγιώτα Νικολέτα Νεφέλη Αλεξάνδρα Ζωή Μελίνα Λυδία Παρασκευή Φωτεινή Στυλιανή Μαρίνα Θεοδώρα Δανάη Αθανασία

Τα 20 επικρατέστερα γυναικεία ονόματα κατά έτος γέννησης (1940-2021) όπως προέκυψαν απο την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Επικρατέστερα ονόματα κατά έτος γέννησης, ως ποσοστό % των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο έτος και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική ή ελληνική και άλλη ιθαγένεια. Στα διπλά ονόματα υπολογίστηκε μόνο το πρώτο.

Τα δημοφιλέστερα ανδρικά ονόματα

Όσον αφορά τα ανδρικά ονόματα, πρώτο δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το Γιώργος που ακόμη και με μια πτώση περίπου 3 μονάδων από το 1940, διατηρεί ακόμη την πρώτη θέση.

Κωνσταντίνος, Γιάννης, Δημήτρης και Νικόλας, συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, που είναι εδώ και πολλές δεκαετίες στις τοπ επιλογές των γονιών.

Τα 30 επικρατέστερα ανδρικά ονόματα:

Γεώργιος Κωνσταντίνος Ιωάννης Δημήτριος Νικόλαος Παναγιώτης Χρήστος Βασίλειος Αλέξανδρος Άγγελος Αθανάσιος Μιχαήλ Μάριος Ευάγγελος Αντώνιος Εμμανουήλ Θεόδωρος Αναστάσιος Σπυρίδων Ανδρέας Φίλιππος Ηλίας Χαράλαμπος Στέφανος Σταύρος Απόστολος Πέτρος Στυλιανός Ελευθέριος Σωτήριος

Τα 20 επικρατέστερα ανδρικά ονόματα κατά έτος γέννησης (1940-2021) όπως προέκυψαν απο την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Επικρατέστερα ονόματα κατά έτος γέννησης, ως ποσοστό % των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο έτος και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική ή ελληνική και άλλη ιθαγένεια. Στα διπλά ονόματα υπολογίστηκε μόνο το πρώτο.

Με κάποιες νέες προσθήκες πιο… εναλλακτικών ονομάτων να παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια από τους γονείς, το ερώτημα πολλών είναι στο πόσο θα αλλάξει η λίστα δημοφιλέστερων ονομάτων και για πόσο καιρό ακόμη θα διατηρήσουν την πρωτιά τα για πολλά χρόνια, τα αποκαλούμενα, παραδοσιακά ονόματα της χώρας μας.