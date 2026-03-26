«Η ΓΑΔΑ σε διάλογο με την Ιστορία»: Επετειακή εκδήλωση με αφορμή την 25η Μαρτίου – Κεντρική ομιλήτρια η Μαρία Ευθυμίου

Αναδείχθηκε ο σύγχρονος ρόλος της ΕΛΑΣ ως εγγυήτρια της έννομης τάξης και προστάτιδας των θεσμών, συνεχίζοντας ιστορικά την προσπάθεια διασφάλισης της σταθερότητας
Επετειακή εκδήλωση, με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (24.03.2026) στη ΓΑΔΑ. Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η καθηγήτρια Ιστορίας Μαρία Ευθυμίου την οποία υποδέχτηκε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας.

Η Μαρία Ευθυμίου, στη κατάμεστη αίθουσα της ΓΑΔΑ, ανέπτυξε με γλαφυρότητα και επιστημονική τεκμηρίωση τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, αναδεικνύοντας τη σημασία του Αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία, καθώς και τα διαχρονικά μηνύματα ενότητας, πίστης και αγωνιστικότητας που απορρέουν από αυτόν. Με φόντο την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, υπογράμμισε τη σημασία της συγκρότησης και διαχρονικής θωράκισης των θεσμών του ελληνικού κράτους, επισημαίνοντας ότι η ύπαρξη και η εύρυθμη λειτουργία τους αποτελούν θεμέλιο της δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε και ο σύγχρονος ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας ως εγγυήτριας της έννομης τάξης και προστάτιδας των θεσμών, συνεχίζοντας ιστορικά την προσπάθεια διασφάλισης της σταθερότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας των πολιτών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων και οι Διευθυντές των υφιστάμενων Διευθύνσεών της, οι Διευθυντές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, οι Βοηθοί ΓΑΔΑ και Διευθυντές των Διευθύνσεων της ΓΑΔΑ καθώς και αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό.

