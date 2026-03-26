Χανιά: Κρατούμενος στις φυλακές Αγυιάς έφτιαξε αυτοσχέδιο ξυράφι και τραυμάτισε έναν άλλον στο κεφάλι

Ένα αρκετά αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3/2026) στις φυλακές της Αγυιάς στα Χανιά μεταξύ δύο κρατουμένων, όταν ένας επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν άλλον 24χρονο, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό το γιατί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr για το περιστατικό στις φυλακές στα Χανιά, ένας 41χρονος Έλληνας με αυτοσχέδιο ξυράφι επιτέθηκε σε έναν 24χρονο από το Σουδάν με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο κεφάλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων για τις πρώτες βοήθειες.

Πλέον ο 41χρονος αντιμετωπίζει μία ακόμη κατηγορία, αυτή της πρόκλησης σωματικών βλαβών.