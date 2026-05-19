Έμπολα: «Θα βγάλουμε οδηγίες για το τι πρέπει να προσέχουμε», λέει ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ

Νέα ανησυχία φαίνεται να έχει προκληθεί από τον ιό του έμπολα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, να αποκλείει το ενδεχόμενο η επιδημία που έχει ξεσπάσει, να φτάσει μέχρι την Ελλάδα.

Ο Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε για τοπική έξαρση του ιού Έμπολα, για το ενδεχόμενο μιας νέας παγκόσμιας πανδημίας. Η Ελλάδα, ως χώρα που δέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε καλοκαίρι από όλες τις χώρες, βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα, όπως διαβεβαιώνει ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΥ και του υπουργείου Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, όπου έχει ξεσπάσει ο ιός, υπάρχουν μέχρι στιγμής 131 νεκροί, 516 ύποπτα κρούσματα και 33 επιβεβαιωμένα. Ο έμπολα «πέρασε τα σύνορα» και υπάρχουν δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα στην γειτονική Ουγκάντα, εκ των οποίων ο ένας ασθενής έχασε τη ζωή του.

Από την πλευρά του, ο κ. Βασιλακόπουλος, μιλώντας σήμερα (19.05.2026) στο Action24, είναι απόλυτα καθησυχαστικός, ξεκαθαρίζοντας ότι αποκλείεται η τοπική επιδημία να εξελιχθεί σε πανδημία, καθώς ο Έμπολα δεν μεταδίδεται αερογενώς όπως ο κορονοϊός.

Όπως εξηγεί, οι οδηγίες και οι προειδοποιήσεις του ΠΟΥ δεν αφορούν τον υπόλοιπο πλανήτη, αλλά στοχεύουν αποκλειστικά στη χώρα ενδημίας και στα γειτονικά της κράτη (π.χ. Ουγκάντα). Παράλληλα, τονίζει ότι οι κάτοικοι των συγκεκριμένων φτωχών περιοχών σπάνια ταξιδεύουν διεθνώς, ενώ όσοι αναχωρούν από την περιοχή της επιδημίας υπόκεινται ήδη σε αυστηρούς ελέγχους, καθιστώντας άσκοπη την επιβολή οριζόντιων μέτρων στα διεθνή αεροδρόμια.

«Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί, είναι άνθρωποι ιδιαίτερα φτωχοί, οι οποίοι δεν ταξιδεύουν ως τουρίστες στο εξωτερικό. Είναι αρκετά δύσκολο. Τα μέτρα που λαμβάνουν για την περιοχή που έχει συστήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι να γίνεται πολύ έντονο screening στην έξοδο από τη χώρα. Από εκεί και πέρα τα κράτη έχουν ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό που μπορεί να τύχει», όπως ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ διαβεβαιώνει ότι τα σχέδια ετοιμότητας, τα οποία υπάρχουν ήδη από το 2017-2018, επικαιροποιούνται συνεχώς και οι αρχές γνωρίζουν ακριβώς πώς να διαχειριστούν ένα τυχόν ύποπτο κρούσμα, αν και δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς την πληγείσα περιοχή.

«Όλα αυτά έχουν ήδη φτιαχτεί από το 2017-18, είναι έτοιμα. Τα επικαιροποιούμε αυτή τη στιγμή στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει Διεύθυνση Ετοιμότητας, υπάρχει Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης. Θα βγάλουμε και οδηγίες του τι πρέπει να προσέχουμε. Δεν συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να βγάλουμε ταξιδιωτική οδηγία να μην πηγαίνουμε εκεί, δεν το συστήνει. Θα το συζητήσουμε στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, θα δούμε εάν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε απευθείας πτήση, δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε τουρίστες που φεύγουν και πηγαίνουν στη συγκεκριμένη περιοχή», τόνισε ο κ.Βασιλακόπουλος.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι, παρότι δεν υφίσταται επίσημη ταξιδιωτική απαγόρευση, η κοινή λογική υπαγορεύει την αποφυγή τουριστικών ταξιδιών προς τη συγκεκριμένη περιοχή, εκτός αν συντρέχει σοβαρός επαγγελματικός λόγος.

«Δεν είναι εύκολο να υπάρξουν κρούσματα αλλού. Δεν αποκλείεται, αλλά η παγκόσμια ιατρική κοινότητα το γνωρίζει το θέμα. Δεν είναι κάποιος καινούργιος ιός, δεν μας προέκυψε κάτι που δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αν είναι κάποια ύποπτη επαφή, θα απομονωθεί. Θα μπει σε καραντίνα. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να ξεφύγει κάτι. Δεν νομίζω ότι συντρέχει λόγος σοβαρής ανησυχίας σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο», κατέληξε ο κ.Βασιλακόπουλος.

