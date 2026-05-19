Κάλυμνος: «Πρέπει να τον χτύπησε με το κουπί στο πρόσωπο», λέει ο αδερφός του ψαρά που επέπλεε νεκρός στη θάλασσα

«Πρέπει να τον χτύπησε με το κουπί στο πρόσωπο», λέει στο newsit.gr ο αδερφός του 47χρονου ψαρά που βρέθηκε νεκρός στην Κάλυμνο, ενώ επέβαινε σε αλιευτικό και συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο ιδιοκτήτης του σκάφους.



Οι διωκτικές αρχές που έχουν περάσει χειροπέδες στον 44χρονο ψαρά και ιδιοκτήτη του αλιευτικού στην Κάλυμνο, προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν όλα όσα συνέβησαν τις βραδινές ώρες της περασμένης Κυριακής (17.05.2026) πάνω στο σκάφος. Ο άνθρωπός ο όποιος έχει συλληφθεί είναι αυτός που ειδοποίησε το Λιμενικό για τον θάνατο του 47χρονου που εργάζονταν στο καΐκι του, ενώ στην κατάθεση που ισχυρίστηκε ότι το θύμα έπεσε μόνο του και χτύπησε το κεφάλι του. Οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος που έσπευσαν στη θαλάσσια περιοχή της Τελένδου όπου βρίσκονταν το αλιευτικό αντίκρισαν το θύμα να κρέμεται από σωσίβια κουλούρα και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του.



Ο αδερφός του 47χρονου μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε αρχίσει να εργάζεται στο το αλιευτικό του 44χρονου και μάλιστα είχε εκδώσει και σχετική αλιείας. «Ο κατηγορούμενος είπε στο Λιμενικό ότι γλίστρησε στο κατάστρωμα, χτύπησε στο κεφάλι και έπεσε στη θάλασσα», λέει στο newsit.gr ο αδερφός του θύματος και συμπληρώνει: «Γνώριζα ότι ο ίδιος ήθελε να βγάλει ατομική άδεια αλιείας, προκειμένου να μπορέσει να δουλέψει μαζί με τον συγκεκριμένο άνθρωπο στο καΐκι του. Τον βοήθησα προσωπικά στη διαδικασία για να τη βγάλει και κατά καιρούς του έδινα και κάποια χρήματα για να τα βγάζει πέρα. Μου είχε πει επίσης ότι σχεδίαζαν να φύγουν μαζί ταξίδι για δουλειά, υποτίθεται για ψάρεμα γαρίδας, ώστε να βγάζει και ένα μεροκάματο».



Στη συνέχεια, ο αδερφός του 47χρονου περιγράφει τις πληροφορίες που είχε για τη ζωή του το τελευταίο διάστημα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο έντασης ανάμεσα στους δύο άνδρες πάνω στο καΐκι, ενώ αναφέρεται και στα τραύματα που, όπως λέει, του μετέφεραν ότι έφερε το θύμα. «Πιστεύω ότι πάνω στο καΐκι τσακώθηκαν και έγινε ό,τι έγινε. Δεν φαίνεται να πρόκειται για μαχαιριές. Μου είπαν ότι υπήρχε ένα πολύ δυνατό χτύπημα στο κεφάλι, σαν από κουπί ή κάποιο βαρύ αντικείμενο. Επίσης, στο πρόσωπό του υπήρχαν μώλωπες και γενικά έδειχνε ταλαιπωρημένος, ενώ στο σώμα του είχε αρκετές εκδορές».

Ο ίδιος περιγράφει από τη δική του πλευρά το χρονικό του περιστατικού. «Πρέπει να συνέβη μεταξύ 20:00 και 20:30 το βράδυ, σε σημείο κοντά στην Τέλενδο, βορειοδυτικά της Καλύμνου. Εμένα με ειδοποίησαν γύρω στις 22:30 από το νοσοκομείο. Το Λιμενικό το κάλεσε ο ίδιος ο 44χρονος. Την επόμενη ημέρα το πρωί με πήρε τηλέφωνο ένας τραυματιοφορέας, με τον οποίο γνωριζόμαστε, και μου είπε ότι γύρω στις 02:30 πήραν τον 44χρονο με χειροπέδες για τοξικολογικές εξετάσεις και άλλες διαδικασίες. Μου ανέφερε επίσης ότι βρισκόταν και αυτός σε πολύ άσχημη κατάσταση και υποστήριζε ότι ο 47χρονος παραπάτησε, γλίστρησε στο ολισθηρό κατάστρωμα, χτύπησε στο κεφάλι και έπεσε στη θάλασσα».



Στη συνέχεια, ο αδερφός του 47χρονου εκφράζει αμφιβολίες για την εκδοχή του ατυχήματος, σημειώνοντας ότι η εικόνα του σώματος δείχνει βίαιη επίθεσης. Παράλληλα αναφέρεται και στη νεκροψία – νεκροτομή που αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Παράλληλα, μιλά για τη σχέση του με τον 47χρονο αδερφό του, τονίζοντας ότι δεν ήταν παρών στο περιστατικό και ότι τον βοηθούσε κυρίως υποστηρικτικά, ενώ κάνει αναφορά και στο παρελθόν των δύο ανδρών και στον κύκλο στον οποίο κινούνταν.



«Η εικόνα που είχε το σώμα έδειχνε άνθρωπο που είχε χτυπηθεί. Σήμερα μεταφέρεται στη Ρόδο για νεκροψία – νεκροτομή, η οποία πιστεύω ότι θα δείξει ακριβώς τι έχει συμβεί. Η σχέση μου μαζί του ήταν κυρίως υποστηρικτική, καθώς κατά καιρούς μου ζητούσε χαρτζιλίκι ή βοήθεια. Ήξερα μόνο ότι εδώ και περίπου έναν μήνα είχε ξεκινήσει αυτή η συνεργασία με το καΐκι, παρότι μέχρι τότε δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα.

Ο ίδιος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές. Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν είχε μπει φυλακή, όμως παλαιότερα είχε εκτίσει ποινές τρεις ή τέσσερις φορές, ακόμη και στον Κορυδαλλό, για κλοπές και υποθέσεις σχετικές με ναρκωτικά. Από όσα άκουγα, και ο 44χρονος είχε αντίστοιχο παρελθόν. Και οι δύο κινούνταν σε έναν κύκλο ατόμων που είχαν μπλεξίματα με παρανομίες και ουσίες και γνωρίζονταν μεταξύ τους μέσω αυτών των συναναστροφών» λεει ο αδερφός του 47χρονου και προσθέτει: «Η τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν την Παρασκευή πριν το περιστατικό, όταν με πήρε τηλέφωνο για να του δώσω πάλι λίγα χρήματα. Από όσο γνώριζα, θα έφευγαν για δουλειά και ψάρεμα γαρίδας, με σκοπό να βγάλουν μεροκάματο».

Σύμφωνα με πληροφορίες τόσο ο 44χρονος όσο και ο 47χρονος είχαν συλληφθεί, καθώς είχαν εντοπιστεί στην κατοχή τους ναρκωτικές ουσίες.