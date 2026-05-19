Οσμή αερίου στα Νότια Προάστια: «Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή», αναφέρει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει η έντονη οσμή αερίου που παρατηρείται σε πολλές περιοχές της Αττικής, από το πρωί της Τρίτης, 19.05.2026, με το φαινόμενο να είναι εντονότερο στα νότια προάστια.

Για το περιστατικό, που έχει φέρει ανησυχία σε πολλές περιοχές, εξέδωσε ανακοίνωση και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οσμή να είναι ακόμη αντιληπτή σε πολλά σημεία και όχι μόνο στα νότια προάστια από όπου υπήρχαν και οι πρώτες αναφορές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου

«Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ενέργειας, με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Η μυρωδιά υγραερίου έκανε την εμφάνισή της λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι και είναι τόσο έντονη που ήδη που εκκενώθηκαν προληπτικά γραφεία και επιχειρήσεις σε Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα, ενώ ακόμα αναζητείται η αιτία που το έχει προκαλέσει όλο αυτό.

Οι αρχές προχώρησαν και σε εκκένωση σχολείων, ενώ συνιστάται οι κάτοικοι των περιοχών που είναι έντονη η οσμή, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα. Υπάρχουν αναφορές πως έντονη μυρωδιά υπάρχει και σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη και Πειραιά.

Οι αρχές καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εντοπίσουν τα αίτια της μυστηριώδους αυτής οσμής, ενώ έχουν δοθεί σε πολλούς δήμους οδηγίες, οι πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα.