Οι Iroes της Stoiximan ταξιδεύουν ξανά με τη Σύμπλευση στα ακριτικά νησιά

Υπάρχουν κάποια ταξίδια που δεν έχουν προορισμό μόνο έναν τόπο. Έχουν προορισμό τους ανθρώπους. Για 12 ημέρες, από τις 23 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου, ο 12ος Διάπλους της ΑΜΚΕ «Σύμπλευση» ταξίδεψε ξανά στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου, μεταφέροντας ουσιαστική στήριξη αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα παρουσίας στους ανθρώπους που ζουν μακριά από τα αστικά κέντρα.

Στο πλευρό αυτής της προσπάθειας βρέθηκαν και φέτος οι Iroes της Stoiximan, συνεχίζοντας μια συνεργασία δέκα ετών με σταθερή παρουσία στις τοπικές κοινωνίες της άγονης γραμμής. Περισσότεροι από 100 εθελοντές και 11 σκάφη έγιναν μια μεγάλη ομάδα προσφοράς, διασχίζοντας το Αιγαίο με έναν κοινό στόχο: να βρεθούν δίπλα στους κατοίκους των μικρών νησιών.

Όταν ο αθλητισμός γίνεται γέφυρα με τα παιδιά των νησιών

Από τις πιο όμορφες στιγμές του φετινού Διάπλου ήταν όσα εκτυλίχθηκαν στη Σίκινο, τη Φολέγανδρο, την Ηρακλειά και τη Δονούσα. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Ντέμης Νικολαΐδης, CSR Ambassadors της Stoiximan, άφησαν για λίγο τον ρόλο των «θρύλων» και έγιναν συμπαίκτες με τα παιδιά των νησιών.

Μαζί με τον Γιώργο Λέντζα, τους Iroes της Stoiximan και τους εθελοντές από τη «Σύμπλευση», έπαιξαν ποδόσφαιρο και μπάσκετ στα μικρά γήπεδα, μοίρασαν υπογεγραμμένες μπάλες και δημιούργησαν στιγμές που δύσκολα θα ξεχαστούν. Σε μέρη όπου οι ευκαιρίες επαφής με πρότυπα και μεγάλες αθλητικές προσωπικότητες είναι περιορισμένες, η παρουσία τους λειτούργησε ως γέφυρα επικοινωνίας με τα παιδιά, μεταφέροντας αξίες όπως η συνεργασία, η επιμονή και η αυτοπεποίθηση.

Η ουσία βρίσκεται πάντα πίσω από τις εικόνες

Πίσω από τις συγκινητικές στιγμές, υπήρχε και η ουσιαστική αποστολή της «Σύμπλευσης». Οι εθελοντές πραγματοποίησαν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε 20 διαφορετικές ειδικότητες, καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες υγείας σε οκτώ ακριτικά νησιά. Με τη στήριξη της Stoiximan η Σίκινος απέκτησε σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστηρίου, ενισχύοντας τις δυνατότητες άθλησης για όλες τις ηλικίες.

Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν», τα παιδιά παρακολούθησαν κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας – μια υπενθύμιση ότι η πρόσβαση στον πολιτισμό και την εκπαίδευση αφορά κάθε παιδί, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Όταν η κοινωνική προσφορά αποκτά συνέχεια

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της συνεργασίας της Stoiximan με τη Σύμπλευση είναι η σταθερή παρουσία στα ακριτικά νησιά. Μέσα από συνεχείς δράσεις και τη συμμετοχή των Stoiximan Iroes, η πρωτοβουλία έχει χτίσει μια ουσιαστική σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, προσφέροντας στήριξη και εμπειρίες που μένουν στους κατοίκους και ιδιαίτερα στα παιδιά.

Αυτό αποτυπώνεται τόσο στα έργα που παραμένουν στα νησιά όσο και στις δράσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού που ενισχύουν την καθημερινότητα των κατοίκων μακροπρόθεσμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σίκινος, όπου η παράδοση σύγχρονου εξοπλισμού γυμναστηρίου δημιούργησε νέες δυνατότητες άθλησης για την τοπική κοινωνία.

Οι στιγμές που δίνουν πραγματικό νόημα στο ταξίδι

Κάθε στάση του φετινού Διάπλου είχε τη δική της μικρή ιστορία. Σε κάθε λιμάνι, οι κάτοικοι περίμεναν από νωρίς την άφιξη των σκαφών. Παιδιά έτρεχαν στην προβλήτα, οικογένειες χαιρετούσαν τους εθελοντές με αγκαλιές και ηλικιωμένοι περίμεναν τη σειρά τους για τις ιατρικές εξετάσεις. Οι εθελοντές, οι γιατροί και οι άνθρωποι της Stoiximan δεν έφτασαν εκεί ως «επισκέπτες» αλλά έγιναν, έστω και για λίγες ημέρες, μέρος της καθημερινότητας των νησιών. Για τους ανθρώπους που ζουν μόνιμα στα μικρά ακριτικά νησιά, τέτοιες πρωτοβουλίες δεν αποτελούν απλώς μια ευχάριστη επίσκεψη, αλλά μια υπενθύμιση ότι δεν είναι ξεχασμένοι.

Δέκα χρόνια δίπλα στην ακριτική Ελλάδα

Εδώ και μία δεκαετία, οι Iroes της Stoiximan στηρίζουν δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων στα ακριτικά νησιά μέσα από έργα υποδομής, αθλητικές δράσεις, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και κοινωνικές παρεμβάσεις. Από τη Σίκινο μέχρι τους Φούρνους Ικαρίας και την Κάσο, η παρουσία τους έχει αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Ο 12ος Διάπλους της Σύμπλευσης απέδειξε ξανά πως όταν η κοινωνική προσφορά συναντά την ανθρώπινη επαφή, μπορεί να δημιουργήσει κάτι πολύ πιο δυνατό από μια απλή δράση: την αίσθηση ότι ακόμη και στο πιο μικρό νησί του Αιγαίου, κάποιος είναι πραγματικά εκεί.