Ένα εντυπωσιακό ελάφι κόβει βόλτες στη Βαρυμπόμπη – Βίντεο από τον περίπατο του ζώου μπροστά από σπίτια

Ένα παράξενο αλλά και εντυπωσιακό θέαμα αντικρίζουν όσοι βρίσκονται στη Βαρυμπόμπη. Ο λόγος για ένα μεγαλόσωμο αρσενικό ελάφι που… βολτάρει με την άνεσή του.

Πρώτη ημέρα, το ελάφι εμφανίστηκε στη Βαρυμπόμπη την Τετάρτη (04.02.2026) κοντά στο γνωστό εστιατόριο «Λεωνίδας».

Το μεγαλόσωμο θηλαστικό διαθέτει υψηλά κέρατα σε έναν πανέμορφο συνδυασμό.

Μάλιστα, ο δήμος Αχαρνών – Θρακομακεδόνων στον οποίο υπάγεται η Βαρυμπόμπη έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

Σε ανακοίνωση καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς στην περιοχή κινείται το ελάφι.

Το περήφανο ελάφι απαθανατίστηκε από κάμερα να περιδιαβαίνει σε δρόμους και χωράφια, βρίσκοντας την ευκαιρία να τραφεί με φρέσκο γρασίδι.

Το βίντεο που έφερε στο φως το newsit.gr ακολουθεί τα χνάρια του ελαφιού.