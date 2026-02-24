Ένοπλες Δυνάμεις: Νέα εποχή για την στρατιωτική θητεία – Η πρώτη μέρα των νεοσυλλέκτων σε Αυλώνα και Θήβα

Οι στρατεύσιμοι της 2026 Α’ ΕΣΣΟ πέρασαν σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, τις πύλες των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων (ΚΕΝ) σε Αυλώνα και Θήβα και θα υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις με βάση το νέο μοντέλο που τέθηκε σε ισχύ.

Οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία θεωρούνται επιβεβλημένες για τις Ένοπλες Δυνάμεις από την αναγκαιότητα προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα, τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τεχνολογικές εξελίξεις και τη νέα προσέγγιση στρατιωτικών επιχειρήσεων στις πρόσφατες συρράξεις.

Η διαδικασία καταγραφής προσωπικών στοιχείων των νεοσυλλέκτων / Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Κεντρικός πυλώνας των αλλαγών αποτελεί η βασική εκπαίδευση, που διαρκεί πάνω από 10 εβδομάδες, αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς.

Προσομοιωτής βολών / Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Προβλέπει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του σύγχρονου μαχητή με την προσθήκη νέων αντικειμένων (από τον χειρισμό drones έως τις Α’ Βοήθειες) και τη σημαντική αναβάθμιση των υφισταμένων (πολλαπλασιασμός βολών, πορειών, ασκήσεων).

Drones για την εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων / Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν, επιπλέον:

την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συσσιτίου, όπως προβλέπει και η ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε σήμερα,

το νέο σύστημα υγειονομικών εξετάσεων στα κέντρα κατάταξης,

τη μετάθεση του συνόλου των στρατεύσιμων σε επιχειρησιακές μονάδες μετά την εκπαίδευση,

τη σημαντική αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης από 8,80 σε 100 ευρώ σε όσους υπηρετούν σε Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 50 ευρώ σε όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα.

Συνοπτικά:

– Οι ΕΣΣΟ μειώνονται από 6 σε 4 (Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο).

– Το σύνολο των στρατευσίμων κατατάσσεται στο Στρατό Ξηράς. Μόνο οπλίτες με εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα, θα μετατάσσονται εσωτερικά στους άλλους κλάδους, την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό.

– Οι στρατεύσιμοι κατατάσσονται σε 13 Κέντρα Εκπαίδευσης.

– Oι Οπλίτες υπηρετούν 12 μήνες εκτός όσων καταταγούν ως πρότακτοι ή πρωτόκλητοι και όσων επιλεγούν ή επιλέξουν να υπηρετήσουν σε Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου, στην ΕΛΔΥΚ και στο Λόχο Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι θα υπηρετήσουν 9 μήνες.

Νεοσύλλεκτοι της 2026 Α’ ΕΣΣΟ / Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Στάδια εκπαίδευσης οπλιτών

– Πρώτο στάδιο βασικής εκπαίδευσης, το οποίο πραγματοποιείται στα κέντρα κατάταξης και περιλαμβάνει:

α) την αρχική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εβδομάδας κατάταξης, η οποία ολοκληρώνεται με την ορκωμοσία των οπλιτών και β) την εκπαίδευση μαχητή, στην οποία αναπτύσσεται πλήρως η επιχειρησιακή ικανότητα του οπλίτη ως μαχητή.

– Δεύτερο στάδιο ειδικής εκπαίδευσης, το οποίο πραγματοποιείται σε Μονάδες Εκπαίδευσης Ειδικοτήτων της Μείζονος Διοίκησης ή του Σχηματισμού, όπου υπάγονται οι μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί, ή σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.

Κατά το στάδιο αυτό οι οπλίτες εκπαιδεύονται σε ειδικότητες και κάθετες δεξιότητες, αντίστοιχα.

Νέος εξοπλισμός για την εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων / Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

– Τρίτο στάδιο εκπαίδευσης, το οποίο πραγματοποιείται στις μονάδες στις οποίες οι οπλίτες τοποθετούνται ή μετατίθενται για την εκπλήρωση του υπολοίπου της κύριας στρατιωτικής τους υποχρέωσης και αφορά στην επιχειρησιακή ένταξη των οπλιτών.

Βασική Εκπαίδευση με διάρκεια 10 εβδομάδες

– Αυξάνεται ο χρόνος της πρακτικής εκπαίδευσης.

– Αυξάνεται ο αριθμός και το είδος των βολών. Προστίθεται νυχτερινή βολή, βολή πιστολίου και ρίψη εκπαιδευτικής χειροβομβίδας.

– Αυξάνεται ο αριθμός αντικειμένων τακτικής, των πορειών, των ασκήσεων μικρών ομάδων, των νυχτερινών εκπαιδεύσεων ενώ παράλληλα επιχειρούνται συνδυαστικές εκπαιδεύσεις αυξανόμενης δυσκολίας όπως για παράδειγμα συνδυασμός πορείας με βολή, νυχτερινή πορεία – βολή και διανυκτέρευση στο ύπαιθρο.

Θάλαμος οπλιτών νεοσυλλέκτων στο ΚΕΤΘ – ΚΕΝ Αυλώνα / Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

– Εισάγεται εκπαίδευση σε οριζόντιες δεξιότητες, χρήσιμες στη μετέπειτα ζωή των οπλιτών στα αντικείμενα Α’ βοηθειών, πυροπροστασίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

– Εισάγεται η εκπαίδευση στα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), η οποία περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση, μεθόδουςανίχνευσης-εντοπισμού-αντιμετώπισης και πρακτική εξάσκηση στον εξομοιωτή, ο οποίος διαθέτει σενάρια αυξανόμενης δυσκολίας.

Όσοι περάσουν επιτυχώς τα αρχικά βασικά σενάρια στον εξομοιωτή, υποβάλλονται σε τελική δοκιμασία στο εκπαιδευτικό ΣμηΕΑ. Οι επιτυχόντες επιλέγονται να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση των δύο τελευταίων εβδομάδων, αποκτούν τη δεξιότητα του χειριστή ΣμηΕΑ και λαμβάνουν ειδικό διακριτικό σήμα που φέρουν στη στολή τους.

Ειδική Εκπαίδευση με διάρκεια 4 εβδομάδες

– Πραγματοποιείται σε επιλεγμένες επιχειρησιακές Μονάδες με μέριμνα των Μειζόνων Διοικήσεων-Σχηματισμών, σε ειδικά εξειδικευμένα Κέντρα και Σχολές και στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

Υπάρχουν επίσης και ειδικότητες που μετατίθενται απευθείας σε Μονάδες (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, μικροβιολόγοι, οπλίτες πληροφορικής, μουσικοί, χημικοί κλπ).

– Καταργούνται οι ειδικότητες που δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος και ομαδοποιούνται σε 19 εκπαιδευτικές ειδικότητες (από 46 κύριες).

– Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή ειδικοτήτων – δεξιοτήτων σε ΚΔΒΜ με προγράμματα εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης που θα παρέχουν στους οπλίτες πιστοποιημένη εξειδίκευση στα πεδία που έχουν επιλέξει.

Για την Α’ ΕΣΣΟ προβλέπονται οι δεξιότητες Χειριστή Μηχανημάτων, Ναυαγοσώστη – Αυτοδύτη, Οπλουργού, Χειριστή Drone, καθώς και ειδικού προγράμματος Κυβερνοασφάλειας στη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

– Τα προγράμματα εκπαίδευσης – δεξιοτήτων θα αυξηθούν σε περισσότερα πεδία στις επόμενες ΕΣΣΟ.

Η διαδικασία των τοποθετήσεων

– Μετά την ολοκλήρωση της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, οι οπλίτες τοποθετούνται σε Επιχειρησιακές Μονάδες Ελιγμού – Υποστήριξης Μάχης – Υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας, υψηλών απαιτήσεων και κατά απόλυτη προτεραιότητα σε μονάδες της Θράκης και του Ανατολικού Αιγαίου (70% των οπλιτών).

– Οι οπλίτες δικαιούνται τακτική μετάθεση από τη μονάδα αρχικής τοποθέτησής τους μετά την συμπλήρωση 6 μηνών από την ημερομηνία κατάταξης, μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους για 12 εβδομάδες (9μηνη θητεία) ή 26 εβδομάδες (12μηνη θητεία).

Οι τοποθετήσεις γίνονται με μοριοδότηση (γνώσεις, δεξιότητες, τόπος προτίμησης-εντοπιότητα)

Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Αύξηση μηνιαίας αποζημίωσης

– Οι οπλίτες θητείας θα λαμβάνουν 100 ευρώ όταν υπηρετούν στην παραμεθόριο και 50 ευρώ όταν υπηρετούν στην ενδοχώρα, από 8,80 ευρώ έως σήμερα.

Οι οπλίτες τέκνα πολύτεκνων οικογενειών θα λαμβάνουν 150 ευρώ από 35 ευρώ, ενώ σημαντικές αυξήσεις θα λάβουν οπλίτες γονείς (150 ευρώ για ένα τέκνο, 200 ευρώ για δύο, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο).

Τέλος, οι άγαμοι ορφανοί και από τους δύο γονείς οπλίτες θα λαμβάνουν 200 ευρώ από τα 100 που λάμβαναν έως σήμερα.

Αναβάθμιση Συσσιτίου

– Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συσσιτίου συνίσταται στην εφαρμογή του νέου κανονισμού τροφοδοσίας, σύμφωνα με τα σύγχρονα διατροφικά πρότυπα, και την αύξηση του αντιτίμου της τροφοδοτικής μερίδας από 4,50 ευρώ σε 6,40 ευρώ.

Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Το νέο διατροφολόγιο έχει εμπλουτιστεί με νέα είδη στη βάση της απαραίτητης ημερήσιας θερμιδικής αξίας για τις ανάγκες κάθε οπλίτη, παρέχει δυνατότητα εξατομικευμένων μερίδων, ενώ θα χορηγείται ταυτόχρονα σε όλα τα κέντρα εκπαίδευσης.