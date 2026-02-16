Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ένοπλη ληστεία στον Σκλαβενίτη στην Θηβών: Κουκουλοφόρος απείλησε με όπλο υπάλληλο και άρπαξε τις εισπράξεις

Ο δράστης εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ και σηκώνοντας το όπλο του, ανάγκασε την υπάλληλο να του δώσει τα χρήματα – Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του
Το σούπερ μάρκετ όπου έγινε η ληστεία
Το σούπερ μάρκετ όπου έγινε η ληστεία

Ένοπλη ληστεία έγινε το πρωί της Δευτέρας (16.02.2026) σε σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη, στη Θηβών, με τον δράστη να αρπάζει τις εισπράξεις και να φεύγεις πεζός από το σημείο.

Η ληστεία έγινε λίγα λεπτά πριν τις 09:00 το πρωί, στο σούπερ μάρκετ που βρίσκεται επί της Θηβών, στην Κοκκινιά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κουκουλοφόρος εισέβαλε στην επιχείρηση και με το όπλο του απείλησε την ταμεία.

Αφού άρπαξε τις εισπράξεις, έφυγε πεζός.

sklavenitis enopli listeia

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζομένους και αυτόπτες μάρτυρες και ελέγχουν προσεκτικά τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας ώστε να βρουν στοιχεία για τον δράστη αλλά και το δρομολόγιο διαφυγής του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
75
65
57
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηράκλειο: Στο δωμάτιο του δράστη βρέθηκαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου για τα οποία έγινε η στυγερή αδελφοκτονία
Τον παράτησε αιμόφυρτο με καρφωμένο το μαχαίρι στην κοιλιά και κάλεσε τους αστυνομικούς - Τα πρώτα του λόγια που προκαλούν αποτροπιασμό και το χρονικό της δολοφονίας που συγκλόνισε το μικρό χωριό του Ηρακλείου
Ο αδελφοκτόνος την ώρα που οδηγείται στον εισαγγελέα Ηρακλείου
Διαδοχικές κακοκαιρίες χτυπούν με καταιγίδες την χώρα από την Τρίτη: Με κρύο θα πετάξουμε τον χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα
Υποχωρεί τελείως από την Τρίτη η αφρικανική σκόνη λόγω των βροχών - Τα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα βρεθούν και πάλι στο επίκεντρο των φαινομένων - Την Τετάρτη βελτιώνεται ξανά ο καιρός πριν έρθει το τσουχτερό κρύο το Σαββατοκύριακο
Χαρταετός
«Πρεμιέρα» για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι ασθενείς
Στην πρώτη φάση περιλαμβάνονται ογκολογικοί ασθενείς και ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση - Τέλος στις ατελείωτους ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ - Καμπανάκι κινδύνου από τους γιατρούς για την ασφάλεια των ασθενών
Φάρμακα
Παρουσία του Αλκέτ Ριζάι η δολοφονία του βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού - Ισοβίτης προσπάθησε να προστατεύσει τον αρχιφύλακα
Πώς έγινε η δολοφονία και πώς βρέθηκε το όπλο μέσα στις φυλακές - Ο Αλκέτ Ριζάι συμμετείχε στις κινηματογραφικές αποδράσεις του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τη φυλακή
Φυλακές Δομοκού 13
Newsit logo
Newsit logo