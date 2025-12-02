Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση: Οκτώ μήνες με αναστολή – «Δίκαιη η απόφαση» λέει ο δικηγόρος της

Σε οκτώ μήνες με αναστολή καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Η γνωστή ηθοποιός πάντως επέλεξε να μην παρουσιαστεί στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από το δικηγόρο της. Νωρίτερα ο εισαγγελέας, που επίσης είχε ζητήσει την καταδίκη της ηθοποιού, είχε σημειώσει πως η Δήμητρα Ματσούκα ήταν υπό την επήρεια ήπιας μέθης και είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά 40 τουλάχιστον χιλιόμετρα.

Στην αγόρευσή του ο Αλέξης Στεφανάκης, συνήγορος της ηθοποιού υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη είχε μόνο διοικητικές παραβάσεις, οι οποίες είχαν ήδη πληρωθεί.

«Της έχουν αφαιρεθεί πινακίδες και δίπλωμα. Δεν έχει βρεθεί να κάνει κόντρες ούτε έχει καταγραφεί να θέτει κάποιον σε κίνδυνο», σημείωσε ο Αλέξης Στεφανάκης και ζήτησε από το δικαστήριο να μην της αποδοθεί το αδίκημα της οδήγησης χωρίς άδεια, καθώς όπως είπε, «η άδεια βρισκόταν στην Τροχαία» και η Δήμητρα Ματσούκα ετοιμαζόταν να την πάρει πίσω, καθώς είχε πληρώσει το σχετικό πρόστιμο.

«Σωστή απόφαση στα κατώτατα όρια»

​Ο συνήγορος υπεράσπισης της ηθοποιού, Αλέξης Στεφανάκης, σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια, χαρακτήρισε την απόφαση «σωστή», τονίζοντας ότι η ποινή κινήθηκε στα κατώτατα όρια του νόμου.

​«Τα αδικήματα είναι τυπικά, μια σωστή απόφαση, εκτίμησε και αξιολόγησε όλο το υλικό το οποίο εισφέραμε στη δικογραφία και έχουμε στη συγκεκριμένη υπόθεση πια την ποινή που προβλέπεται στα κατώτατα όρια του νόμου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

​Το «παράδοξο» με τις πινακίδες

​Ο Αλέξης Στεφανάκης σχολίασε και το ζήτημα της οδήγησης χωρίς πινακίδες, εξηγώντας τη θέση της εντολέως του.

​«Είναι τα παράδοξα του να ζεις στην Ελλάδα… Πάντα πρέπει να λαμβάνουμε τις προσωπικές μας ευθύνες και ταυτόχρονα το κράτος να βλέπει και αυτό τη δική του ευθύνη» δήλωσε, προσθέτοντας: «Εάν σου πάρουν τις πινακίδες, αυτό το αυτοκίνητο κάπως πρέπει να γυρίσει στο σπίτι. Αυτό συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση… Έχει πάρει το όχημα από το θέατρο και το έχει κατεβάσει στο σπίτι της».

​Ο δικηγόρος διευκρίνισε πως στην ηθοποιό έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα και οι πινακίδες για 60 ημέρες, ενώ υπογράμμισε ως το πιο σημαντικό «να μην έχουμε επανάληψη σε οτιδήποτε ομοιάζει με αυτά που δικάσαμε σήμερα».