Ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κώστα Παπαχλιμίντζου: «Μην βλέπετε συνωμοσίες» – «Γιατί με ειρωνεύεστε;»

Επεισοδιακή ήταν η συνέντευξη που έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το πρωί της Πέμπτης (27.11.2025) στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ και στους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα. Τα «αίματα» άναψαν γρήγορα όταν στο «τραπέζι» έπεσε η παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση, η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και η δημόσια τοποθέτηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου για το ζήτημα.

Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη και στον ισχυρισμό πως ο Διαμαντής Καραναστάσης δεν ήταν εκλεγμένος βουλευτής αλλά πήρε την θέση άλλου βουλευτή, τότε τα αίματα ξεκίνησαν να «ανάβουν» σταδιακά με αποτέλεσμα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ Κώστα Παπαχλιμίντζο να ανεβάσουν τους τόνους. Το «τελειωτικό χτύπημα» για να προκληθεί μεγαλύτερη ένταση ήταν όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο «πανελίστα».

«Γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά», σχολίασε ο Κώστας Παπαχλιμίντζος με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να προσπαθεί να κόψει την συγκεκριμένη κουβέντα.

«Γιατί το λέτε αυτό ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;».

«Μην προσπαθείτε να βρείτε συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε» απάντησε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να λέει «γιατί με ειρωνεύεστε;».

Δείτε το απόσπασμα από το 10:40 και μετά:

Αναλυτικά:

Παπαχλιμίντζος: Γιατί το «πανελίστας» το λέτε έτσι υποτιμητικά;

Κωνσταντοπούλου: Καθόλου υποτιμητικά δεν το λέω. Γιατί λέτε αυτό ενώ πάω να επισημάνω την είδηση;

Παπαχλιμίντζος: Μην βλέπετε συνομωσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε.

Κωνσταντοπούλου: Γιατί με ειρωνεύεστε;

Παπαχλιμίντζος: Σας λέω κάτι αντικειμενικό.

Κωνσταντοπούλου: Σας είπα κάτι για συνωμοσία; Την ώρα που μιλάω μιλήσατε πάνω μου, είπατε κάτι άσχετο για να μην ακουστεί αυτό που λέω.

Παπαχλιμίντζος: Δεν κάνουμε διαλέξεις εδώ.

Κωνσταντοπούλου: Σας έκανα εγώ διάλεξη;

Παπαχλιμίντζος: Μην πάμε με τα διαδικαστικά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θέλετε να πείτε για τον κ. Μπιμπίλα να κλείσουμε την ενότητα;

Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να το πάτε αλλού σε μία άλλη συκοφαντία. Θέλετε να δείξετε το βίντεο; Δεν θέλετε γιατί η εντολή είναι να μην το δείξετε.

Παπαχλιμίντζος: Ναι, πήραμε εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε μην το παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;

Κωνσταντοπούλου: Είμαι σίγουρη ότι και στον Κυριάκο Μητσοτάκη έτσι μιλάτε.

Παπαχλιμίντζος: Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύεται δεν υπάρχει λόγος να ειρωνευτώ και εγώ.

Κωνσταντοπούλου: Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Άδωνις Γεωργιάδης χθες και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ

Παπαχλιμίντζος: Πού κολλάνε αυτά;

Κωνσταντοπούλου: Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου

Παπαχλιμίντζος: Σας ρωτάω για τον κ. Μπιμπίλα και ότι υπάρχει καταγγελία πως η συγκεκριμένη κυρία ήταν πρώτη (σ.σ. σε σταυρούς) έφυγε και πήρε την θέση κάποιος άλλος

Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα. Αν δεν ήταν πρώτη, θα ζητήσετε δημόσια συγγνώμη; Λέτε ψέματα.

Παπαχλιμίντζος: Αυτή είναι η κρίση σας, δικαίωμά σας.

Κωνσταντοπούλου: Όχι δεν είναι δικαίωμά μου. Δεν είναι δικό σας δικαίωμα να λέτε ψέματα. Εγώ έχω δώσει αγώνα για την ΕΡΤ και να ανοίξει όταν αυτοί σας λένε να λέτε ψέματα.

Παπαχλιμίντζος: Ναι κάποιος με πήρε τώρα και μου είπε να το πω.

Η ένταση ξεκινήσει να αποκλιμακώνεται σταδιακά ώσπου οι δημοσιογράφοι άλλαξαν συζήτηση και πήγαν στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.