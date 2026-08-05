ΕΟΔΥ για αλεπούδες: Μην τις πλησιάζετε και μην τις ταΐζετε

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά εμφανίζονται αλεπούδες εντός του αστικού ιστού. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) μετά τα πρόσφατα περιστατικά τραυματισμού πολιτών προχώρησε στην έκδοση νέων συστάσεων προς το κοινό, με βασικό μήνυμα ότι πρόκειται για άγρια ζώα τα οποία δεν πρέπει να πλησιάζουμε και να τους δίνουμε τροφή.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι οι αλεπούδες δεν πρέπει να αγγίζονται, να ταΐζονται ή να ενθαρρύνεται η παρουσία τους κοντά σε κατοικίες, παραλίες και χώρους αναψυχής. Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, η συστηματική παροχή τροφής στα άγρια ζώα τα εξοικειώνει με τον άνθρωπο, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα στενής επαφής και τραυματισμών. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται για τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσία αλεπούς δεν σημαίνει απαραίτητα λύσσα

Ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι η εμφάνιση μιας αλεπούς κοντά σε ανθρώπους δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ότι το ζώο πάσχει από λύσσα. Στην Ελλάδα δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένο κρούσμα λύσσας σε ζώο από τον Μάιο του 2014. Την περίοδο 2012-2014 είχαν επιβεβαιωθεί συνολικά 48 κρούσματα, κυρίως σε αλεπούδες.

Ωστόσο, ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει ότι κάθε περιστατικό έκθεσης πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος χωρίς ιατρική εκτίμηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πότε θεωρείται πιθανή έκθεση στον ιό της λύσσας

Άμεση αξιολόγηση από επαγγελματία υγείας απαιτείται όταν υπάρξει:

δάγκωμα ή γρατσουνιά που προκαλεί λύση της συνέχειας του δέρματος, ακόμη και χωρίς εμφανή αιμορραγία,

επαφή σάλιου αλεπούς με ανοιχτό τραύμα, μη επουλωμένη πληγή ή με βλεννογόνους, όπως τα μάτια, το στόμα ή η μύτη.

Αντίθετα, η επαφή σάλιου με ακέραιο δέρμα δεν θεωρείται έκθεση στον ιό της λύσσας.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι κάθε τραυματισμός από ζώο μπορεί να προκαλέσει βακτηριακή λοίμωξη ή να εγκυμονεί κίνδυνο τετάνου.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση τραυματισμού

Σε περίπτωση δαγκώματος, γρατσουνιάς ή άλλης πιθανής έκθεσης, ο πολίτης πρέπει να πλύνει αμέσως και σχολαστικά το σημείο με άφθονο νερό και σαπούνι και να απευθυνθεί το συντομότερο δυνατό σε δημόσιο νοσοκομείο.

Ο θεράπων ιατρός θα αξιολογήσει:

αν απαιτείται περαιτέρω καθαρισμός ή χειρουργική αντιμετώπιση του τραύματος,

αν χρειάζεται αντιτετανική προστασία ή χορήγηση αντιβιοτικών,

αν υπάρχει ένδειξη για αντιλυσσική αγωγή.

Η αντιλυσσική αγωγή περιλαμβάνει αντιλυσσικό εμβολιασμό και, όπου κρίνεται απαραίτητο, χορήγηση αντιλυσσικής ανοσοσφαιρίνης.

Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ καλεί τους πολίτες να τηρούν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

Να μην πλησιάζουν, αγγίζουν ή ταΐζουν αλεπούδες ή άλλα άγρια ζώα.

Να μην αφήνουν εκτεθειμένες τροφές, απορρίμματα ή ζωοτροφές σε σημεία όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση άγρια ζώα.

Να μην επιχειρούν μόνοι τους να πιάσουν, να απομακρύνουν ή να περιθάλψουν τραυματισμένη, άρρωστη ή νεκρή αλεπού.

Να ενημερώνουν την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία εφόσον παρατηρήσουν αλεπού με ασυνήθιστη συμπεριφορά.

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, ο άνθρωπος επιτρέπεται να παρατηρεί και να θαυμάζει τις αλεπούδες μόνο από ασφαλή απόσταση, προστατεύοντας τόσο τη δημόσια υγεία όσο και τα ίδια τα άγρια ζώα.

πηγή: iatropedia.gr