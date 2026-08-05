Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Μέτρα προστασίας του πληθυσμού από τις εκτεταμένες πυρκαγιές

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα δημιουργήσαν αποπνικτική ατμόσφαιρα στις περιοχές με πυκνούς μαύρους και λευκούς καπνούς δοκιμάζοντας την υγεία των πολιτών. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και συστήνει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας από την επιβαρυμένη από τις πυρκαγιές ατμόσφαιρα, για το γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες -παιδιά, ηλικιωμένους, εγκύους, βαριά και χρόνια πάσχοντες.

Ο καπνός, οι αιωρούμενες στάχτες αλλά και τα χημικά αέρια στις φλεγόμενες περιοχές έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία -άμεσα και μακροπρόθεσμα- επηρεάζοντας το αναπνευστικό σύστημα και επιδεινώνοντας την κατάσταση ατόμων με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, αναφέρει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως εκ τούτου, ειδικά όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είναι σημαντικό να αποφεύγουν την εισπνοή του καπνού, διατηρώντας κλειστά τα παράθυρα σπιτιών και αυτοκινήτων και φορώντας μάσκα υψηλής προστασίας όταν είναι ανάγκη να κινηθούν σε εξωτερικό χώρο.

Συγκεκριμένα: