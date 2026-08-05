Φωτιά στη Δυτική Αττική: Φόβοι για αναζωπυρώσεις και εικόνες απόλυτης καταστροφής – Πάνω από 144.000 καμένα στρέμματα

Μπορεί να είναι καλύτερη η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που «κατάπιε» μέρος της Δυτικής Αττικής, όμως οι εικόνες που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής είναι «κόμπος στον λαιμό».

Η ανεξέλεκτη πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και μέσα σε 5 ημέρες έκαψε ένα μεγάλο μέρος της Δυτικής Αττικής, χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια αλλά και περιουσίες ανθρώπων, αποτυπώθηκε με ένα ανατριχιαστικό timelapse βίντεο από την κορυφή του Κιθαιρώνα.

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Η επόμενη ημέρα, δε θυμίζει σε τίποτα το καταπράσινο τοπίου που έβλεπε κανείς όταν πήγαινε στην Ψάθα, το Πόρτο Γερμενό… Στάχτη και μαυρίλα με τις εικόνες να είναι απόκοσμες.

Σύμφωνα με το Copernicus, έχουν καεί στην τελευταία φωτιά σε Αττική και Βοιωτία πάνω από 144.000 στρέμματα, με τον απολογισμό να είναι τραγικό και το τοπίο να θυμίζει «κρανίου τόπο», ενώ χρειάζονται πολλά χρόνια για να αποκατασταθεί η εικόνα που θα θυμούνται όλοι μέχρι σήμερα.

Οι εικόνες καταστροφής από ψηλά

Όπως φαίνεται στα πλάνα του drone του Orange Press Agency, μοναχά λίγα τμήματα πρασίνου άφησε η φλόγα στο πέρασμά της και η κατάφυτη περιοχή μετατράπηκε σε ένα βουνό από στάχτες. Ταυτόχρονα, δεκάδες σπίτια στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως στα Άσπρα Σπίτια και στο Προσήλι, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και άλλα υπέστησαν φθορές. Σε άλλα, η φλόγα φαίνεται να έχει χαριστεί και απέναντι από ένα διαλυμένο σπίτι, μπορεί να στέκει κάποιο τελείως αλώβητο.

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Στις πλαγιές προς τον Κιθαιρώνα η εικόνα προκαλεί θλίψη: Εκεί που βρίσκονταν μιλιούνια δέντρα το μόνο που έχει απομείνει είναι τα κουφάρια τους και οι σκιές τους.

Από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, ξεκινούν στο Πόρτο Γερμενό οι επιτόπιοι έλεγχοι στις ιδιοκτησίες που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά.

Οι αυτοψίες θα πραγματοποιηθούν από τα αρμόδια κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αποτελούν ουσιώδες στάδιο για την επίσημη καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης.

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας καλεί τους πυρόπληκτους να βρίσκονται στις ιδιοκτησίες τους κατά τον χρόνο διενέργειας της αυτοψίας, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των κλιμακίων και να παρέχονται, εφόσον ζητηθούν, οι απαραίτητες πληροφορίες. Όπως σημειώνει, η έγκαιρη και ακριβής αποτύπωση των ζημιών αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ταχύτερη προώθηση των διαδικασιών στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς – Φόβοι για αναζωπυρώσεις

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου στη Βοιωτία και στη συνέχεια πέρασε στη Δυτική Αττική, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν για ακόμη μία νύχτα στα μέτωπα, δίνοντας μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τα σημεία όπου συνέχιζαν να βγαίνουν καπνοί, ώστε να μην υπάρξει νέα εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Παρότι η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, οι πυροσβέστες ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εξακολουθούν να εντοπίζονται στην περιοχή ανάμεσα στην Ψάθα και τη Λούμπα, προς το Κανδήλι Μεγάρων, αλλά και προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, όπου οι δυνάμεις παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή.

Από νωρίς στη μάχη και τα εναέρια μέσα

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και πάλι οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα, προκειμένου να περιοριστούν οι τελευταίες ενεργές εστίες και να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα ελικόπτερα, ενώ στο έδαφος παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι δήμοι των πληγεισών περιοχών, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας μέσω της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, μηχανήματα έργου, αλλά και δεκάδες εθελοντές που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή.

Η καμένη έκταση προκαλεί σοκ

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στα τελευταία στοιχεία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus, τα οποία βασίζονται σε δορυφορικές εικόνες που λήφθηκαν το πρωί της 4ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση, η φωτιά έχει καταστρέψει συνολικά 144.243 στρέμματα γης, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο αποτύπωμα καταστροφής. Από αυτά, 30.966 στρέμματα βρίσκονται στη Βοιωτία, στην περιοχή της Ξηρονομής, ενώ τα υπόλοιπα 113.277 στρέμματα αφορούν την περιοχή του Πόρτο Γερμενού, στα όρια Αττικής και Βοιωτίας.

Οι εικόνες που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα είναι συγκλονιστικές. Ολόκληρες δασικές εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε στάχτη, η βλάστηση έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά σε πολλά σημεία και το τοπίο θυμίζει κρανίου τόπο. Οι δορυφορικές φωτογραφίες αποτυπώνουν το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής, με το μαύρο χρώμα να καλύπτει χιλιάδες στρέμματα που μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν γεμάτα πράσινο.

«Κόκκινος» συναγερμός για νέες φωτιές

Την ίδια ώρα, οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική, αλλά και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Χίου και Λέσβου.

Οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, κάτι που σημαίνει ότι ενεργοποιείται πλήρως ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, με αυξημένη παρουσία προσωπικού και μέσων, ώστε να υπάρξει άμεση επέμβαση σε περίπτωση νέας φωτιάς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κινητοποίησης προβλέπει την πλήρη ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων δυνάμεων, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιοδήποτε νέο περιστατικό.

Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις για την άμεση υποστήριξη των πληγεισών περιοχών και τον περιορισμό των συνεπειών από ενδεχόμενες νέες πυρκαγιές. Οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια συντονιστικά όργανα, προκειμένου να εξετάσουν τα μέτρα πρόληψης και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σε επιφυλακή όλος ο κρατικός μηχανισμός

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε γενική επιφυλακή σε όλη τη χώρα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας στη Δυτική Αττική, οι Αρχές τονίζουν ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει. Ο στόχος είναι να μην υπάρξει καμία νέα αναζωπύρωση, ενώ παράλληλα ξεκινά ήδη η αποτίμηση μιας από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, με περισσότερα από 144.000 στρέμματα γης να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Η επόμενη ημέρα και οι ανοιχτές πληγές

Ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί, λέγοντας: «Στα σημεία που υπήρχαν οι εστίες, καπνίζουν οι κορμοί, πιθανόν δημιουργούνται κάποια καντηλάκια που λέμε. Για να πετάνε ελικόπτερα, σίγουρα ακόμα είναι επικίνδυνα για αναζωπυρώσεις, οπότε εύχομαι να είναι η επόμενη μέρα, να έχει τελειώσει όλο αυτό. Αλλά καταλαβαίνετε ακόμα προληπτικά γίνονται ρίψεις».

Την ίδια ώρα, οι πρώτες εικόνες της καταστροφής προκαλούν θλίψη. Καμένα δάση, καλλιέργειες που χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες και άνθρωποι που βλέπουν τον κόπο μιας ζωής να γίνεται στάχτη. Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η αποτίμηση των ζημιών, όμως το μέγεθος της καταστροφής είναι ήδη τεράστιο.

«Ακόμα δεν είναι η ώρα για ακριβείς υπολογισμούς της καταστροφής. Αυτό που μπορώ να σας πω σε γενικές γραμμές είναι ότι έχουμε, για τον δήμο μου μιλάω, περίπου 25.000 στρέμματα δάσους που έχουν καεί. (…) Υπάρχουν επίσης καταστροφές σε καλλιέργειες, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, ελιές, φιστικιές, κηπευτικά έχουν καεί ολοσχερώς ή οι υποδομές τους, και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, τόνισε ότι όλες οι δυνάμεις παραμένουν στις πληγείσες περιοχές και συνεχίζουν να δίνουν μάχη με κάθε μικρή εστία που εξακολουθεί να καπνίζει.

«Δεν έχει αποχωρήσει καμία δύναμη από εδώ. Τα εναέρια μέσα προσέγγισαν τον χώρο της πυρκαγιάς, γίνονται ρίψεις σε όλη την περίμετρο. Έχουν εστιάσει οι δυνάμεις εναέριες, έπειτα από υποδείξεις των επίγειων, στην περιοχή της Λούμπας. Το άλλο το κομμάτι είναι στο βόρειο κομμάτι της Ψάθας και στην περιοχή των Βιλίων, στην κάτω πλευρά εκεί στον Άγιο Νεκτάριο, υπάρχει ένα σημείο που καπνίζει ακόμη», είπε.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η φωτιά σύντομα θα τεθεί πλήρως υπό έλεγχο, ξεκαθαρίζοντας όμως πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για αρκετές ακόμη ημέρες. «Φαίνεται και από το σημείο όλης της πυρκαγιάς που επιτηρείται από δυνάμεις πυροσβεστικές, να μην υπάρχει πρόβλημα αυτήν την στιγμή και αυτή η πυρκαγιά σύντομα να οριοθετηθεί. Όμως, εδώ οι δυνάμεις θα μείνουν για πολλές μέρες ακόμη».

Στη Βοιωτία, εκεί όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά, οι κάτοικοι προσπαθούν πλέον να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η καταγραφή των ζημιών έχει ήδη ξεκινήσει και οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις προκαλούν θλίψη.

Ο πρόεδρος της Ξηρονομής, Στάθης Κεφαλάς, περιέγραψε με λίγες λέξεις το κλίμα που επικρατεί: «Εδώ το μέτωπο ήταν διαφορετικό από αυτό του Αγίου Βασιλείου όπου η φωτιά μετά μεταφέρθηκε προς το Πόρτο Γερμενό. Τώρα κοιτάμε την επόμενη μέρα, μετράμε τις πληγές, έχουν αρχίσει ήδη η καταγραφή των κατεστραμμένων κτιρίων».

Το πλήγμα για τους παραγωγούς της περιοχής είναι τεράστιο, καθώς χιλιάδες ελαιόδεντρα και μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν καταστραφεί. «Οι καταστροφές που έχουμε στο χωριό μας είναι περίπου 20.000 ελαιόδεντρα. Στο όμορο χωριό είναι γύρω στις 50.000 ελαιόδεντρα. Εκτός της δασικής έκτασης, την οποία δεν μπορώ να προσδιορίσω τα χιλιάδες στρέμματα τα οποία έχουνε καεί», ανέφερε, αποτυπώνοντας το μέγεθος της οικολογικής και οικονομικής καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά.

Photo / Eurokinissi

Photo / Eurokinissi

Photo / Eurokinissi

Photo / Eurokinissi

Ανυπολόγιστες καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική (Πηγή φωτογραφίας: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Photo / Eurokinissi

Photo / Eurokinissi

Photo / Eurokinissi

Photo / Eurokinissi

Photo / Eurokinissi

Η Περιφέρεια Αττικής κινείται νομικά για τη φωτιά στη Βοιωτία

Η Περιφέρεια Αττικής καταθέτει δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας του εμπρησμού που φέρεται να τελέστηκε στις 31 Ιουλίου στη Βοιωτία.

Η Περιφέρεια Αττικής δεν μπορεί και δεν πρόκειται να μένει θεατής απέναντι σε πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον και στερούν από πολίτες τις περιουσίες τους.

«Ως εδώ και μη παρέκει» είναι το σαφές μήνυμα που στέλνει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο θεσμικό και νομικό μέσο, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026 στις Πλαταιές Βοιωτίας και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής κατέθεσε σήμερα ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θηβών, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσιας αρχής, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και κάθε άλλου προσώπου για το οποίο τυχόν προκύψει ευθύνη από την έρευνα των Αρχών.

Η συγκεκριμένη πυρκαγιά είχε άμεσο και καταστροφικό αντίκτυπο στη Δυτική Αττική, καθώς πέρασε τα διοικητικά όρια της Βοιωτίας και επεκτάθηκε στο Αλεποχώρι, στο Πόρτο Γερμενό, στα Μέγαρα και σε άλλες περιοχές. Προκάλεσε σοβαρές ζημιές, έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και επιβάρυνε σημαντικά το φυσικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Περιφέρεια Αττικής έχει πρόδηλο έννομο συμφέρον να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος και να έχει θεσμική παρουσία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τις προανακριτικές και ανακριτικές ενέργειες έως την εκδίκαση της υπόθεσης.