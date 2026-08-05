Ελλάδα

Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος: Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά

Η σύγκρουση έγινε στο ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά
Κίνηση
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Τροχαίο ατύχημα που συνέβη στη λεωφόρο Ποσειδώνος, έχει προκαλέσει «κομφούζιο» στην κυκλοφορία.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, μετά από σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

troxaio poseidonos

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους.

Συνιστάται, όπου είναι δυνατό, να επιλέγονται εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

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