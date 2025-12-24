Συμβαίνει τώρα:
ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων αντιβιοτικού λόγω της απόσυρσης του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας
Χάπια
Εικόνα αρχείου / AP

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), αποφασίστηκε η ανάκληση συγκεκριμένων φαρμακευτικών αντιβιοτικών προϊόντων λόγω της απόσυρσης του Πιστοποιητικού CEP (Πιστοποιητικό Καταλληλότητας).

Ειδικότερα, ο ΕΟΦ γνωστοποίησε την ανάκληση των παρτίδων των αντιβιοτικών φαρμάκων MAXILIN PD. SOL. INF. 500mg/vial και MAXILIN 500mg/tab, τα οποία περιέχουν τη δραστική ουσία κλαριθρομυκίνη (Claricomythrin).

Η δραστική αυτή ουσία παράγεται στο εργοστάσιο SM BIOMED SDN BHD στη Μαλαισία, και η απόφαση ελήφθη κατόπιν της ανάκλησης του σχετικού Πιστοποιητικού CEP, που αφορά την καταλληλότητα της πρώτης ύλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΦ

Την ανάκληση των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων MAXILIN PD. SOL. INF. 500mg/vial και MAXILIN 500mg/tab του συνημμένου πίνακα Ι, που περιέχουν τη δραστική α’ ύλη Claricomythrin παραγωγής του εργοστασίου SM BIOMED SDN BHD Μαλαισίας, λόγω ανάκλησης του Πιστοποιητικού CEP.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας και με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προέβη η ΑΝΦΑΡΜ ΑΕ.

Η εταιρεία ΑΝΦΑΡΜ ΑΕ οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να αποσύρει τα προϊόντα από την αγορά.

Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

antibiosi eof

Δείτε εδώ την απόφαση ανάκλησης

Πηγή: Iatropedia

