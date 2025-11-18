ΕΟΠΥΥ: Απάτη 12 εκατ. ευρώ με παράνομες συνταγογραφήσεις από 30 γιατρούς και 62 φαρμακεία – Η ανακοίνωση του Οργανισμού

Απάτη με παράνομες συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΥΥ ύψους 12 εκατ. ευρώ συνολικά, αποκαλύπτεται έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, αλλά και η ελληνική αστυνομία.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ, την Τρίτη (18.11.2025), οι έλεγχοι της διεύθυνσης φαρμάκου έφεραν στο φως παράνομες συνταγογραφήσεις που προκάλεσαν ζημία ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ στον Οργανισμό και προκλήθηκε σύμφωνα με τη διοίκηση από 30 γιατρούς και 62 φαρμακεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο της σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι με τη διοικήτρια Θεανώ Καρποδίνη, και για την οποία η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε την Τρίτη, αποκαλύφθηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο παράνομων συνταγογραφήσεων μεγάλης κλίμακας, ζημιώνοντας σχεδόν 12 εκατ. ευρώ τον Οργανισμό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Διεύθυνσης Φαρμάκου, εντοπίστηκαν σοβαρές παραβατικές πρακτικές από 30 γιατρούς και 62 φαρμακεία, ενώ έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ.

Γεγονός που σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού με το οποίο ζημιώθηκε ο Οργανισμός, ενώ θα πρέπει επιπροσθέτως να καταβάλουν και το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα η Διεύθυνση Φαρμάκου προανήγγειλε ότι ακολουθούν έλεγχοι σε 10 γιατρούς και 80 φαρμακεία από τρεις δικογραφίες της οικονομικής αστυνομίας για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο ΕΟΠΥΥ.

Μόλις πριν από λίγους μήνες είχε αποκαλυφθεί άλλο ένα αντίστοιχο σκάνδαλο με ζημιά 3,5 εκατ. ευρώ με εικονικές συνταγογραφήσεις.

Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ

Θεανώ Καρποδίνη: Οι μεταρρυθμίσεις είναι μία διαρκής προσπάθεια προς όφελος των ασθενών, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και των φορολογουμένων πολιτών

Στην άψογη συνολική συνεργασία όλων των υπηρεσιακών στελεχών αναφέρθηκε η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη στη διάρκεια συνάντησης που είχε με στελέχη του Οργανισμού στις 6 Νοεμβρίου στα κεντρικά γραφεία στο Μαρούσι.

«Όλοι συνεργαζόμαστε προς επίτευξη των πολιτικών του Υπουργείου και των εμβληματικών έργων του Οργανισμού με άψογο συντονισμό και αποτελεσματικότητα όλων για όλα τα έργα» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Καρποδίνη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρωτοποριακή υπηρεσία αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους Κατ΄ Οίκον για την οποία τόνισε: «Όλοι δώσαμε την ψυχή μας και η εικόνα που εισπράττω είναι εξαιρετική» αλλά και στο έργο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού λέγοντας ότι είναι μια μεταρρύθμιση που φέρνει τον πολίτη στο κέντρο του συστήματος υγείας και ζήτησε από τα στελέχη του ΕΟΠΥΥ να ενισχύσουν τη δράση του. «Είστε η κινητήρια δύναμη του Οργανισμού και οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που συζητούμε σήμερα δεν είναι απλώς τεχνικές παρεμβάσεις αλλά βαθιές αλλαγές με κοινωνικό αποτύπωμα» επεσήμανε.

Από την πλευρά τους οι Διευθυντές παρουσίασαν τον απολογισμό και τις στρατηγικές δράσεις της κάθε Διεύθυνσης. Κοινή διαπίστωση ήταν η άψογη συνεργασία και η σύμπνοια όλων των υπηρεσιακών στελεχών του Οργανισμού, ενώ τα ανώτερα στελέχη ευχαρίστησαν τη Διοικήτρια για τη στήριξη και κατανόηση της προσπάθειάς τους.

Ειδικότερα οι Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων, παρουσίασαν πλήθος δράσεων που έχουν επιτευχθεί και άλλων σε εξέλιξη για την πρόοδο του Οργανισμού, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, την εξωστρέφεια υπέρ της κοινωνίας και τους παρόχους υγείας, καθώς και την ενίσχυση της θεσμικής θέσης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κυριότερες μεταξύ άλλων:

– Η Διεύθυνση Οικονομικών παρουσίασε, ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού, υπέρβαση δημοσιονομικού αποτελέσματος από τον οριζόμενο στόχο του αρμόδιου Υπουργείου (με στοιχεία 9μήνου τ.έ.) και ταμειακών διαθεσίμων, καθώς και τη μεταβίβαση άνω του 85% των πιστώσεων του Υπουργείου Υγείας για την πληρωμή νοσηλειών προς τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ μέσω του ΕΟΠΥΥ αναγνωρίζοντας έμπρακτα την αποτελεσματικότητα εφαρμογής και εκκαθάρισης των δαπανών βάσει των DRG’s από τον οργανισμό.

– Η Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης επεσήμανε ότι το 2025 για πρώτη φορά υλοποιήθηκε ιατρικός έλεγχος νοσοκομειακών περιστατικών βάσει του νέου συστήματος κοστολόγησης των νοσηλειών ΣυΚΝΥ με χρήση DRG και για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους εκκαθαρίστηκε και αποζημιώθηκε το 98,60% των υποβαλλόμενων δαπανών, αξίας 321.868. 523 € μέσα σε λιγότερο από 4 ημέρες.

* Η Διεύθυνση Συμβάσεων παρουσίασε τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη όπως είναι οι νέες συμβάσεις που συνάπτονται βάσει των αποτελεσμάτων της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σε διάφορες κατηγορίες παρόχων του Οργανισμού καθώς και η ψηφιοποίηση της ροής διαχείρισης του Μητρώου Συμβάσεων.

* Η Διεύθυνση Προμηθειών παρουσίασε τα σημαντικότερα έργα αναβάθμισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού, τα εμβληματικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη όπως, μεταξύ άλλων, η διακίνηση ΦΥΚ κατ’ οίκον και σε δομές ΕΟΠΥΥ και η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων καθώς και την πορεία υλοποίησης συμβάσεων, σημαντικών για τη λειτουργία του Οργανισμού, όπως ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο των κλειστών νοσηλειών, ο εσωτερικός έλεγχος κ.α.

* Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ανέδειξε το ηλεκτρονικό ευρωπαϊκό Σύστημα EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) για ασφαλή και ψηφιακή ανταλλαγή δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης που αντικαθιστά τις αργές και έντυπες διαδικασίες με ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο σύστημα, καθώς και την εντυπωσιακή μείωση των οφειλών της χώρας προς τους ευρωπαϊκούς φορείς με παράλληλη προσπάθεια αύξησης των εσόδων.

Οι Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Σχεδιασμού Αγοράς υπηρεσιών Υγείας παρουσίασαν αναλυτικά τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και τα εμβληματικά έργα και τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

– Η Διεύθυνση Φαρμάκου παρουσίασε τα αποτελέσματα των ελέγχων παραβατικότητας για τον Οκτώβριο: Ελέγχθηκαν 32 ιατροί και 62 φαρμακεία με ποσό καταλογισμού ζημιάς περίπου 12 εκατ. ευρώ και υπεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ και έκανε γνωστό ότι ακολουθούν έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία από 3 δικογραφίες της Οικονομικής Αστυνομίας για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός. Επίσης, παρουσίασε, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη της υπηρεσίας αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους Κατ’ Οίκον η οποία από την έναρξή της έως και 2 Νοεμβρίου έχει παραδώσει σε 141.047 ασθενείς είτε Κατ’ Οίκον είτε στα 64 αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ τα φάρμακά τους χωρίς ταλαιπωρίες και αναμονές.

– Η Διεύθυνση Πληροφορικής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πορεία υλοποίησης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και στην προετοιμασία Νομοθετικής Ρύθμισης για την εφαρμογή σεναρίων ΑΙ στο Πληροφοριακό σύστημα στο πλαίσιο του ΨΜ. Επιπρόσθετα παρουσιάστηκαν τα κύρια έργα που υλοποιήθηκαν εντός του 2025 δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση της υποβολής των Δημόσιων Νοσοκομείων μέσω DRGs, την υλοποίηση της ροής για την Κατ΄ Οίκον αποστολή Φαρμάκων από 06/2025, την εφαρμογή της υποχρεωτικής πιστοποίησης κινητού ασφαλισμένου για την έκδοση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης αποτρέποντας έτσι fraud περιστατικά, την εφαρμογή της υποχρεωτικής B2G ηλεκτρονικής τιμολόγησης για όλους τους παρόχους από 01/09/2025. Σημειώνεται ότι από την έναρξη της υποχρεωτικότητας, ο ΕΟΠΥΥ έχει λάβει επιτυχώς από το ΚΕΔ πάνω από 170.000 τιμολόγια. Παράλληλα, προετοιμάζεται η προμήθεια συστήματος υψηλής εφεδρείας και προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις.

– Από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού παρουσιάστηκε η βελτίωση του πακέτου παροχών υγείας με κάλυψη νοσηλείας, μεταξύ άλλων, για επείγοντα περιστατικά που αποδεδειγμένα δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν από δημόσια νοσοκομεία και για εξειδικευμένες επεμβάσεις που δεν διενεργούνται στο δημόσιο τομέα αλλά μόνο από ιδιωτικές κλινικές ενώ για την εξυπηρέτηση των πολιτών αυξήθηκε ο χρόνος ισχύος των παραπεμπτικών στις 60 ημέρες και μειώθηκε ο χρόνος διεκπεραίωσης ατομικών αιτημάτων από ΠΕ.ΔΙ. Επίσης παρουσιάστηκε η νέα Υπουργική Απόφαση με χρονικούς περιορισμούς (κόφτες) για διαγνωστικές εξετάσεις με στόχο τον περιορισμό της δαπάνης καθώς και ο περιορισμός και έλεγχος της συνταγογράφησης των γιατρών.

– Τέλος η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης παρουσίασε τις δράσεις και τα ορόσημα για το 2025 ανά τμήμα όπως η διαρκής ενημέρωση του ψηφιακού οργανογράμματος του Οργανισμού που τηρείται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.

«Οι μεταρρυθμίσεις είναι μια διαρκής προσπάθεια προς όφελος των ασθενών, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και των φορολογουμένων πολιτών. Όλα αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχατε συνεργαστεί και συμβάλει όλοι εσείς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τους» επεσήμανε η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη.